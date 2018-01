31 января 2018 г. Жозефин Ютлен | The Daily Beast Западные разведки опасаются, что Вена теперь в руках Путина Зимой 2015 года в австрийском приграничном городке Шпильфельде, на мероприятии, которое организовала ультраправая "Партия свободы", "плотный мужчина с искусственным загаром, в блейзере, из нагрудного кармана которого выглядывал носовой платок, поделился с местными жителями кое-какими разведданными об истинном числе джихадистов, которые проникали в Европу вместе с беженцами", пишет журналистка The Daily Beast Жозефин Ютлен. "Его "эксклюзивная информация", утверждал он, исходила "с самого верха" российских разведслужб", - говорится в статье. По словам автора, затем лидер "Партии свободы" (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе "отправился ужинать в пивную, где на стене висел портрет Владимира Путина". Журналистка продолжает: "Перемотаем на 2018 год: теперь Штрахе - вице-канцлер Австрии, а его прокремлевская партия контролирует министерства обороны, внутренних дел и иностранных дел при власти молодого канцлера - консерватора Себастьяна Курца". Издание продолжает: "Согласно источнику, на который сослалась немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, на прошлой неделе канцлер Германии Меркель уже высказала Курцу свои опасения, что FPÖ завладеет конфиденциальной информацией, которой делятся между собой западные разведки, и "сольет" ее Москве". Автор продолжает: "Берлин опроверг эти сообщения. Но это не первый случай после прошлогодних выборов, когда Вена слышит о подобных подозрениях". Автор пересказывает, не называя имен: некий сотрудник австрийской разведки заявил в интервью австрийской газете Der Standard, что зарубежное сотрудничество и так уже сведено к минимуму, так как иностранные разведки "считают нас непрофессионалами". В статье также упоминается, что в "ультраправом журнале Info-Direkt, связанном с FPÖ, была опубликована статья, в которой утверждалось (на сей раз со ссылкой на "анонимный источник в австрийской военной разведке"), что США платили контрабандистам за доставку нелегальных мигрантов в Европу". "Журналом Info-Direkt управляет молодой австриец, специалист по рекламе, поместивший на обложке первого номера фото российского президента с заголовком "Хотим такого, как Путин". Как и другие западные ультраправые сайты, Info-Direkt пользуется услугами хостинга в России", - говорится в статье. Со своей стороны, канцлер Курц заверил, что его правительство продолжит проевропейскую политику. Он также выразил пожелание, что Австрия станет "страной наведения мостов" между Западной и Восточной Европой. Издание комментирует: "Разумеется, риск в том, что пока австрийцы думают о строительстве мостов, русские думают о строительстве предмостных укреплений". Источник: The Daily Beast