31 января 2018 г. Генри Фой | Financial Times Путин задает тон выборам в ходе избирательной кампании, где туго с конкуренцией "Российский президент Владимир Путин попытался вдохнуть ощущение целеустремленности в кампанию за его переизбрание, которая страдает от дефицита конкуренции. Свое предложение избирателям он выдвинул на собрании, где формально подтвердил полномочия официальных доверенных лиц", - сообщает корреспондент Financial Times Генри Фой. "Путин, руководящий Россией с 2000 года, на мартовских выборах не столкнется с какими-либо подлинными вызовами со стороны тусклой группы непопулярных, безвестных или баллотирующихся с благословения Кремля кандидатов, - так что к четвертому президентскому сроку он идет широким шагом. Но его политическая машина сейчас испытывает трудности, пытаясь справиться с опасностью низкой явки, которая исходит от недовольных избирателей, обескураженных дефицитом выбора", - говорится в статье. "Во вторник, обратившись к доверенным лицам, которых почти 500 и которые будут официально вести кампанию за него, Путин призвал своих сторонников уважать его потенциальных соперников. Это произошло спустя два дня после того, как его самый громогласный критик Алексей Навальный был арестован полицией за присутствие на протестах против выборов; ранее Навальному запретили баллотироваться в качестве соперника президента", - пишет издание. На встрече с доверенными лицами президент Путин "отвечал на заранее подготовленные вопросы", сообщает корреспондент. По его мнению, это мероприятие - "самое близкое к президентским дебатам, на которые может рассчитывать Россия в эту избирательную кампанию". "На двухчасовой встрече, где ощущалась нехватка конкретных политических предложений, Путин поклялся воспользоваться следующим 6-летним сроком, чтобы сохранить зарплаты учителей, расширить внедрение в общество интернета и реформировать правила покупки сельскохозяйственных земель. Он также предположил, что теперь, когда инфляция стабилизировалась, ЦБ страны может продолжить снижение процентных ставок", - говорится в статье. Источник: Financial Times