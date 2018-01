31 января 2018 г. Штефани Кирхгесснер, Ник Хопкинс | The Guardian ФБР рассматривает второе досье на Трампа и Россию Расследование ФБР по предполагаемому российскому вмешательству в президентские выборы в США 2016 года получило второй документ, который независимо от досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила позволяет выдвинуть ряд аналогичных обвинений, пишет The Guardian. "Второй документ был составлен Коди Ширером, политическим активистом неоднозначной репутации и бывшим журналистом, который был близок к Белому дому Клинтона в 1990-е годы", - говорится в статье. "В отличие от Стила, у Ширера нет опыта в сфере разведки, и его записки изначально были восприняты скептически, не в последнюю очередь потому, что он передал их ряду СМИ перед выборами", - пишет издание. Тем не менее, ознакомленный источник сообщил The Guardian, что ФБР все еще изучает подробности из "записок Ширера". "Это создает возможность того, что расследование Ширера, возможно, подтвердило или еще подтвердит части досье Стила, высмеянного сторонниками Трампа", - предполагает издание. Это разоблачение было сделано в тот момент, когда Дональд Трамп и некоторые законодатели-республиканцы пытались поставить под сомнение достоверность расследования Мюллера и мотивацию ФБР, изучающего возможность сговора штаба Трампа с Россией, отмечают авторы статьи. "Бумаги Ширера попали к ФБР в октябре 2016 года", - сообщает издание. По данным ряда источников, их передал Стил - получивший их от своего американского контакта - после того, как ФБР потребовало, чтобы бывший агент MI-6 предоставил какие-либо документы или доказательства, которые могли бы быть полезны для расследования. По данным источника The Guardian, Стил предупредил ФБР, что он не может подтвердить подлинность бумаг Ширера, но что он передает их копию, потому что они подтверждают то, что он слышал от собственных независимых источников. "Среди прочего, оба документа позволяют предположить, что в ходе поездки Трампа в 2013 году в Москву на него был получен компромат, в том числе связанный с непристойным поведением в пятизвездочном отеле", - говорится в статье. Источник: The Guardian