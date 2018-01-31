Высокопоставленный чиновник Трампа отклонил "изобличающий" список российских олигархов

Высокопоставленный чиновник из администрации Дональда Трампа отклонил список российских олигархов, изначально подготовленный американскими госорганами, сообщает The Guardian.

"Его заменили на всеобъемлющий список богатых россиян, по-видимому, скопированный прямо из рейтинга состоятельных россиян журнала Forbes, добавив имена некоторых кремлевских чиновников высшего звена", - пишет журналист Джулиан Борджер. Он ссылается на шведского экономиста, сотрудника Атлантического совета Андерса Ослунда, который сказал, что с ним консультировались по поводу составления списка.

В итоге перечень получился "смешным", счел Ослунд: "Там нет никаких критериев". Как сообщил эксперт The Guardian, над первоначальным списком много работали, но "в четверг ему сообщили, что кто-то высокопоставленный из администрации распорядился от него избавиться и заменить списком на основе Forbes".

"Некто наверху в правительстве всерьез пытается заставить правительство США и Конгресс выглядеть нелепо", - заявил Ослунд. В конце концов, ответственность за это взял на себя глава Минфина США Стивен Мнучин, одобрив список.

В комментарии на сайте Атлантического совета Ослунд написал, что изначально "кремлевский список" был призван "выявить тех, кто сколотил состояние за счет незаконных связей с Кремлем". "Различные правительственные ведомства США, несомненно, вели добросовестную работу в этом направлении, - написал Ослунд. - В последнюю минуту, однако, кто-то наверху - никто пока не знает, кто именно, - отклонил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц в администрации президента России и правительстве плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes".

"Таким образом этот высокопоставленный чиновник выставил на посмешище правительственных экспертов, которые подготовили другой доклад, сделал неэффективным [закон Конгресса] и подверг осмеянию санкции США в отношении России в целом. Подписав этот список, глава Министерства финансов взял на себя ответственность за это", - написал Ослунд. Он констатировал: "Главный, кто получает выгоду от этого списка, - это президент России".

Как отмечает The Guardian, представитель Минфина США подтвердил BuzzFeed, что "кремлевский список" составлен на основе рейтинга Forbes.

Британское издание приводит также комментарий Питер Харрелла, экс-заместителя помощника госсекретаря по вопросам санкций: "В том виде, в котором этот список опубликовали, он не будет эффективным. Цель Конгресса состояла в том, чтобы заставить администрацию заострить внимание на людях, от которых зависит Путин. Они представили список, в который вошли и эти люди, и все остальные".