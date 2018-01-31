Спор вокруг списка олигархов

"Сбербанк - это гордость российской финансовой индустрии, и он это хочет показать: во вторник банк открыл в Москве крупнейший в Европе торговый зал площадью 4 тыс. кв.м. (...) Несмотря на громкие цифры, настроение на открытии Trading floor было омрачено. Всего за пару часов до мероприятия Вашингтон опубликовал в сети список, включающий самых богатых и влиятельных россиян - более 200 закулисных махинаторов из сфер политики и экономики", в числе которых оказался и глава Сбербанка Герман Греф, сообщают Моритц Кох и Матиас Брюггманн в Handelsblatt.

"Почти всю политическую и экономическую элиту России США пригвоздили к позорному столбу", - пишут авторы. В реакции Москвы смешались гнев и ирония, отмечают журналисты. Так, Путин назвал действия США "недружественным актом" и одновременно пошутил про то, что сам не попал в список, передает издание.

"Путин знает: по России могли ударить намного сильнее. В Овальном кабинете сидит желанный им кандидат Дональд Трамп, однако с переориентацией внешней политики США в сторону России Трамп не зашел далеко. Сопротивление в Вашингтоне оказалось слишком большим", - отмечают журналисты. Полгода назад Конгресс заставил правительство принять закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", новые санкции Трамп пока не ввел, но пошел на публикацию так называемого "списка Путина" ("кремлевский список". - Прим. ред.).

"Решение президента США - это хорошая новость для немецкой экономики", - отмечают журналисты.

Так, по мнению председателя Восточного комитета немецкой экономики Вольфганга Бюхеле, то, что американское правительство не планирует новых санкций, является "позитивным сигналом". Он надеется, что "ЕС и США станут ближе в обсуждении вопроса санкций и с помощью дипломатических инициатив смогут найти выход из сегодняшней тупиковой ситуации", говорится в статье.

"Как может выглядеть этот выход, остается неясным. Тема российских санкций является спорной в Берлине - в том числе и в свете переговоров о создании коалиции ХДС/ХСС и СДПГ. В то время как ведущие политики ХДС, занимающиеся вопросами безопасности, хотят придерживаться существующего санкционного режима, авторитетные представители социал-демократов ищут новый путь", - говорится в статье. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль недавно поставил на обсуждение постепенное ослабление санкций, передает издание.

Представитель партии ХДС Норберт Рёттген, однако, предостерегает от изменения решений по поводу санкций: "Санкции - это высокоэффективный политический инструмент. Отменять их без уступок со стороны российского правительства было бы стратегической ошибкой".