Частый гость снова посетит Вену в июне

"Владимиру Путину нравится Австрия: многочисленные официальные визиты, наслаждение горнолыжным спортом и задушевное отношение к бывшим президентам Австрии Томасу Клестилю и Хайнцу Фишеру характеризуют многолетние политические и личные контакты российского президента с альпийской республикой", - пишет Маргарета Копайниг на страницах австрийского издания Kurier.

1 июня 1968 года между СССР и австрийской нефтяной компанией OMV был заключен договор на поставку природного газа в Австрию. На 50-летний юбилей подписания договора, который будет широко праздноваться OMV и "Газпромом", должен прибыть высокий гость: в Вене ожидают Путина. Официального подтверждения визита пока нет (сначала нужно дождаться выборов в России), однако, как стало известно Kurier из различных доверенных источников, к визиту Путина идет интенсивная закулисная подготовка, сообщает издание.

"Насколько важным является визит влиятельного президента для двусторонних отношений между Австрией и Россией, настолько щекотливым выглядит он в свете европейских санкций против России", - отмечает Копайниг.

"Австрия всегда говорила "да" продлению санкций, решение о котором должно быть принято единогласно", - пишет журналистка. Одновременно Австрия относится к странам, критически настроенным по отношению к санкциям: экономическая, государственная и правительственная верхушка страны всегда оставалась сдержанной в этом вопросе, говорится в публикации.

Коалиция партий ÖVP и FPÖ также выступает за постепенную отмену антироссийских санкций. Удастся ли Австрии найти в Европе партнеров в этом вопросе, остается открытым. Австрии, председательствующей в Совете ЕС в 2018 году, придется играть роль честного маклера. Предстоящий визит Путина может стать затруднительным, констатирует автор.