Конференция по Сирии в Сочи обернулась замешательством

Встреча была отмечена ссорой из-за сирийского флага с последующим отъездом участников и поднятым шумом против главы российской дипломатии, пишет корреспондент Le Figaro Пьер Авриль.

Мирный переговорный процесс по Сирии, устроенный под эгидой Кремля, не привел к более значимым результатам, чем недавние инициативы, шефство над которыми взяло ООН, будь то в Вене или в Женеве, говорится в статье.

Сирийское правительство довольствовалось отправкой в Сочи посланцев от правящей в Дамаске партии "Баас", в то время как курды бойкотировали конференцию, отмечает журналист.

На месте встречи одного лишь присутствия флага, вывешенного неподалеку от аэропорта, было достаточно для разгорячения умов: речь шла о трехцветной эмблеме сирийского режима со звездами. Москва добавила к этой картинке голубя и оливковую ветвь. Данное изображение оскорбило примерно 80 оппозиционеров, прибывших из Турции, едва они обнаружили его, приземлившись в понедельник вечером. Деловых хлопот между Москвой и Анкарой, а также снятия светящихся щитов оказалось недостаточно. После ночи, проведенной в терминале аэропорта, представители мятежной группы, поддерживаемой США, сели на первый же самолет и улетели в обратном направлении, описывает Авриль.

Через два часа после этого первого дипломатического инцидента с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым резко заговорил один оппозиционер, обвиняя Москву в "убийстве гражданских лиц" в Сирии, продолжает автор статьи.

С тех пор слышались лишь голоса, благосклонные к российскому крестному отцу конференции и симпатизирующие сирийскому режиму. "Россия поможет сирийцам определить свое будущее", - радостно заявил лидер московской платформы в группе сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

В ходе заключительной пресс-конференции стоящий рядом с замминистра иностранных дел Сирии Сафваном аль-Кудси его приближенный из партии "Баас" ясно обозначил позицию: "Ни пяди территории не будет оставлено, все должно вернуться под контроль государства. Наш президент Асад сражался семь лет не для того, чтобы уступать сегодня".

Да и самому Кремлю пришлось распрощаться с хрупкими надеждами на хоть какой-нибудь дипломатический прорыв. Изначально встреча должна была продлиться двое суток, в результате она была сокращена до одного дня. В отличие от своей вовлеченности в переговоры в Астане, проходившие под совместным руководством Ирана, Турции и России, переговорщик от ООН Стаффан де Мистура довольствовался краткой заключительной декларацией, произнесенной в полном замешательстве, передает корреспондент. Западные государственные канцелярии отправили простых советников. Сергей Лавров обвинил Францию, США, Великобританию, Саудовскую Аравию и Иорданию в "скрытой деятельности" путем проведения параллельных переговоров впятером, способных "нанести вред" мирному процессу, отмечает издание.