Подчищать историю - политическое преступление

Законопроект, принятый в пятницу в первом чтении в Польше, предусматривает тюремное заключение для любого, кто использует словосочетание "польский лагерь смерти". Это служит подтверждением опасного исторического ревизионизма варшавских властей, весьма популярного в Центральной Европе, пишет автор редакционной статьи Le Temps Ришар Верли.

Грустно признавать необходимость регулярно указывать пальцем на злоупотребления ультранационалистической партии "Право и справедливость" (ПиС), правящей в Варшаве после победы на парламентских выборах в октябре 2015 года. Между тем, невозможно не тревожиться при виде опасной деятельности правительства по подрыву исторической памяти, пишет автор, замечая, что правительством закулисно управляет лидер ПиС Ярослав Качиньский.

Согласно новому документу, любой, "кто приписывает польскому народу или государству ответственность или совместную ответственность за преступления, совершенные немецким Третьим рейхом, или любое другое преступление против человечности или военные преступления", в конечном итоге может подлежать тюремному заключению. "Формулировка априори весьма ограничительная, однако она непосредственно вписывается в ревизионистскую линию, выстраиваемую властями в течение трех лет с целью представить эту страну Центральной Европы олицетворением добродетели, якобы единой в своем героизме и сопротивлении после нацистского вторжения 1 сентября 1939 года", - комментирует автор.

"Данный законодательный документ прежде всего говорит о желании Варшавы утаить трагическую неоднозначность этого периода, о чем свидетельствует причастность польских гражданских лиц к погрому в Едвабне - городке на востоке страны, где в июле 1941 года погибли как минимум 340 евреев. Он говорит и о том, как трудно для Польши принять факт: несмотря на то, что Освенцим был порождением гитлеровского безумия, поляки тоже оказались вовлечены в это страшное стечение обстоятельств. И наконец, он говорит о том, что вызывает наибольшую озабоченность - о довольно распространенном в бывшей Восточной Европе желании вновь демонизировать Германию. В Варшаве, Будапеште и Праге это чувство замещает антироссийскую озлобленность, ставшую результатом развала СССР", - пишет Верли.

"В столь отвратительном контексте наша бдительность должна быть неусыпной, - пишет швейцарский журналист. - Швейцария, безусловно, не познала того разрушительного цунами ужасов, которому подверглась Польша, однако она по-своему понимает, чего стоит безбоязненно встретиться с темными сторонами своей истории. Перед лицом националистических и популистских политических сил, вскормленных лживыми мифами, наш долг - смотреть правде в лицо". "В 2018 году, когда столько враждебных вихрей веет над правами жертв, покоящихся в погребальных урнах, стремление провести чистку истории законодательным способом является политическим преступлением", - заявляет Le Temps.