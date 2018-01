31 января 2018 г. Редакция | The New York Times Трамп дает Путину допуск к разрушению американской демократии "В тот же день, когда в прессу попали слова директора ЦРУ Майка Помпео, что он ожидает российского вмешательства на промежуточных выборах в 2018 году, администрация Трампа не выполнила поручение Конгресса наказать Россию за ее вмешательство в выборы 2016 года", - пишет The New York Times в редакционной статье. Издание подразумевает требования, предусмотренные законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года: наложить санкции на компании, имеющие деловые отношения с российскими секторами обороны и разведки, а также предоставить доклад о российских олигархах и высокопоставленных политиках. Однако, когда наступил крайний срок, 29 января 2018 года, Госдепартамент США заявил, что "администрация не предпримет никаких действий, так как закон и угроза санкций как таковая удерживали государства от выполнения контрактов на вооружения на миллиарды долларов". Газета комментирует: поскольку Госдеп не доказал эти факты публично, "нам остается гадать, есть ли веское основание для такого решения либо президент Трамп нахально отказывается выполнять закон и вновь абсолютно не считается с конституционной системой". "Возможно, президент не только натянул нос Конгрессу, но и сделал еще одну поблажку российскому президенту Путину, чья попытка поспособствовать избранию Трампа подтверждена разведывательным сообществом многократно, даже такими сотрудниками, как Помпео, - назначенцами президента", - пишет NYT. Газета также замечает: "Доклад об олигархах, по идее, должен был подробно описывать лиц, у которых есть тесные и коррумпированные связи с Путиным. Вместо этого, проявив пренебрежение к закону о санкциях, администрация опубликовала список из 96 российских миллиардеров, почти целиком скопированный из статьи в Forbes от 2017 года. Но она не наказала никого из них или из 114 перечисленных политических деятелей". Некоторые российские диссиденты полагают, что разоблачение коррупции - один из немногочисленных способов расшевелить россиян и поощрить их к требованиям политических перемен, отмечает издание. Но в опубликованном списке "отсутствуют тщательно проверенные подробности, которые описывали бы их (фигурантов. - Прим. ред.) коррупцию", критикует NYT. "Подытожим: Трамп вновь предоставил Путину заверения, что он может ничего не опасаться со стороны президента США, когда подрывает американскую демократию", - заключает издание. Источник: The New York Times