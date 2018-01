31 января 2018 г. Нил Макфаркуар, Питер Бейкер | The New York Times Позиция Трампа по российским санкциям разозлила и Москву, и Вашингтон "Администрация Трампа проявила на этой неделе необыкновенную ловкость, разозлив и российское руководство в Москве, и крупнейших критиков России в Вашингтоне своим обращением с новым законом, целью которого является наказать Кремль за вмешательство в американские выборы 2016 года", - пишут корреспонденты The New York Times Нил Макфаркуар и Питер Бейкер, подразумевая закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". "Госдепартамент разозлил конгрессменов, объявив в понедельник, что не планирует вводить новые санкции, которых требует новый закон, неохотно подписанный президентом Трампом в прошлом году", а чуть позже "Министерство финансов разгневало Москву новым "позорным" списком, в котором перечислены 210 высокопоставленных российских политических деятелей и бизнесменов", напоминает издание. "Двойное заявление оставило смешанное впечатление относительно того, какой подход к Кремлю собирается выбрать Трамп на втором году президентства, в то время как следователи ищут доказательства сговора между его штабом и российскими агентами", - отмечает издание. "Закон требует, чтобы Трамп начал вводить санкции против крупных покупателей российской военной техники. Но Госдеп заявил, что в этом нет необходимости, поскольку он прибегал к угрозе этого закона в последние месяцы, чтобы заставить покупателей отменить потенциальные сделки, которые бы принесли России миллиарды долларов", - уточняют авторы. Этот закон также требовал от Трампа составления списка российских "высокопоставленных политических фигур и олигархов" - не для того, чтобы предпринимать против них какие-либо действия, а с целью послать сигнал приближенным Путина, что они дорого заплатят, если Москва не прекратит вмешательство в дела Украины и в выборы на Западе. Перспектива попасть в этот список взволновала многих в России, пишет издание. В перечень Минфин вошел почти весь список высокопоставленных российских правительственных чиновников и 96 миллиардеров. В документе говорится, что включение в него не равносильно участию во "враждебных действиях", напоминает газета. Список включает в себя более 40 ближайших советников Путина, 30 членов кабинета министров, в том числе премьер-министра Дмитрия Медведева, и руководителей многих важных государственных органов и компаний, говорится в статье. "В России список был встречен одновременно с недоверием и смешками, соцсети полнятся издевательскими комментариями, - сообщают журналисты. - Некоторые шутили, что администрации Трампа потребовалось шесть месяцев, чтобы отксерить список Forbes, поскольку все российские миллиардеры оказались в нем, и найти ссылку о высших должностных лицах на сайте Кремля", - пишет издание. Состояние каждого из 96 олигархов, упомянутого в списке, составляет более 1 млрд долларов, в их числе такие известные лица, как Михаил Прохоров и Евгений Касперский. Один человек в списке, Кирилл Шамалов, который был женат на одной из дочерей Путина, возможно, покинул клуб миллиардеров, поскольку они недавно развелись, передает Bloomberg. Бизнесмен Гаврил Юшваев, который, по его словам, инвестировал 500 млн долларов в западные стартапы, рассказал новостному сайту The Bell, что его зарубежные партнеры звонили ему, чтобы сказать, что они проигнорируют этот список. "Всем нужны люди, способные инвестировать, независимо от этих списков, - сказал он. - Я не расстроился. Будь что будет". Источник: The New York Times