31 января 2018 г. Анн Барнард | The New York Times Россия провела мирную конференцию по Сирии на фоне бойкота повстанцев "Большая часть сирийских повстанческих группировок отказалась приехать на организованную Россией мирную конференцию в курортный город Сочи во вторник. Те, что приехали, отказались покинуть аэропорт", - пишет журналистка The New York Times Анн Барнард о Конгрессе сирийского национального диалога. "Некоторые делегаты заявили, что в выработке предложений нет смысла, потому что итоговое коммюнике конгресса в основном согласовано еще до его начала. Многие привезли пустые чемоданы, чтобы набить их российскими товарами и потом продать дома, и распорядок дня был почти поровну поделен между переговорами и едой", - говорится в статье. Это было бы политической комедией, если бы в Сирии с воскресенья, по сообщениям, не погибли по меньшей мере 35 человек, отмечает журналистка. С учетом того, что на мероприятии присутствовали 1,5 тыс. делегатов и среди них было мало оппонентов сирийского правительства, "очевидно, что они не собирались проводить серьезных дискуссий", считает Хишам Марва, советник комитета оппозиции по переговорам, который отказался ехать. "Русские пытаются нас контролировать, если не напрямую, то в попытке найти другой путь", - сказал он. По мнению аналитиков, настоящей целью России было заменить США в роли самой активной мировой державы, одновременно изменив дипломатический процесс так, чтобы он соответствовал военной и политической реальности: противникам президента Башара Асада не удалось его свергнуть. "Пожалуй, самые важные переговоры в Сочи велись между ООН и Россией", - полагает Барнард. ООН согласилась, что на конгрессе по нацдиалогу будет присутствовать спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, если Россия перестанет пытаться сделать Сочи, а не Женеву местом переговоров по изменениям сирийской конституции. "За два дня до конгресса сотни делегатов - как лояльные власти, так и оппозиционные, находящиеся в Дамаске, - колонной пришли в здание Дамасской оперы, где высокопоставленный сотрудник органов безопасности и министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем их проинструктировали, - передает автор статьи. - Один из участников рассказал, что чиновники говорили с ними как учителя с учениками, давая уроки сирийского патриотизма. И они не полностью соответствовали проводимой Россией линии". Участникам велели не обсуждать создание новой конституции, только изменение принятой в 2012 году, не касаться армии страны и секретных служб и, прежде всего, вопроса смещения президента, сообщает журналистка. Несколько членов оппозиции, проживающих в Турции, согласились прилететь в Сочи, но отказались выходить из аэропорта, увидев, что на баннерах конференции помещен теперешний сирийский флаг, а не более старый, ставший символом революции, говорится в статье. В один момент спонтанных публичных дебатов на конференции российского министра иностранных дел Сергея Лаврова перебили, когда он заявил в своей речи, что "Сирии, при российской поддержке с воздуха, удалось уничтожить силы террористов". "Пусть ваши самолеты перестанут бомбить сирийский народ!" - прокричал один человек. "В России, - ответил Лавров, - считается вежливым сначала сказать "пожалуйста". Источник: The New York Times