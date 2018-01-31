По мнению тренера мюнхенской "Баварии", в крымском кризисе виновата не только Россия

В ходе встречи "Штендехаус-Трефф" с участием известных политиков, предпринимателей и общественных деятелей Германии, организованной изданием Rheinische Post, тренер ФК "Бавария" (Мюнхен) сделал заявления не только на тему спорта, но и на тему политики, сообщает издание.

"Я не считаю, что во всей этой истории с Крымом виноваты только русские, - заявил Ули Хенесс, беседуя с главным редактором RP Михаэлем Брёкером. - Когда НАТО продвигается к вам все ближе, я бы посмотрел, как вы отреагируете". При этом, замечает наставник баварского клуба, плохо, что "началась война".

Как и экс-канцлер Герхард Шредер, Ули Хенесс подверг критике санкции в отношении России, передает издание. "Немцы допускают серьезнейшую ошибку, постоянно атакуя русских", - уверен он.

"Было бы лучше сотрудничать", - считает Хенесс и указывает на то, что санкции и критика в адрес России ничего не поменяли. "Такой страной, как Россия, не поуправляешь при помощи демократии, как у нас в Германии", - заявил тренер.