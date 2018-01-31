Топ-менеджеры автомобильных концернов, похоже, знали об экспериментах над обезьянами

Представители немецкого автопрома шокированы новостью об испытаниях воздействия токсичных выбросов на людей и животных. При этом, как стало известно Der Spiegel, многие топ-менеджеры были в курсе происходящего - и, по всей видимости, не были против.

Такие концерны, как Volkswagen и Daimler, стараются максимально дистанцироваться от экспериментов с выхлопными газами. "Неэтичными и отвратительными" назвал американские тесты на приматах шеф VW Маттиас Мюллер. Представители Daimler заявляют о том, что "шокированы масштабом экспериментов и способом их проведения", передает издание.

"Автомобильные концерны в унисон повторяют, что их топ-менеджмент находился в абсолютном неведении относительно вызывающего сегодня резонанс исследования", - пишет автор публикации Кристина Гнирке. При этом, как стало известно изданию, многим из них было известно о деталях экспериментов, проводимых в рамках научно-исследовательского объединения по вопросам климата и здравоохранения в транспортном секторе (EUGT).

"Конечно, автопроизводители знали о тестах на обезьянах и людях. Нынешняя реакция топ-менеджмента для меня непонятна", - говорит Гельмут Грайм, ранее преподававший в Техническом университете Мюнхена и возглавлявший исследовательский совет при EUGT. По словам эксперта, совет директоров EUGT, в который входят представители трех автоконцернов, "принимал участие практически во всех заседаниях исследовательского совета". Эту информацию, пишет Der Spiegel, подтвердил и другой бывший член совета.

В ходе заседаний, рассказывает Грайм, сообщалось о текущем состоянии экспериментов, а также о запланированных исследованиях и проектах. "В случае с опытами над обезьянами и людьми представители автопрома не имели никаких нареканий", - сообщает Грайм.

По мнению Гельмута Грайма, эксперименты не представляют большой проблемы. "Для людей несведущих они, наверное, выглядят странными, однако к экспериментам, которые ставятся на обезьянах, прибегают многие. Более того, в рамках определенных исследований они играют большую роль и дают ответы на вопросы". В рамках эксперимента, вызвавшего резонанс, речь шла о том, чтобы сравнить токсичность новых дизельных моторов со старыми версиями двигателей. Однако позднее выяснилось, что в использованном в эксперименте автомобиле VW был установлен модифицированный дизельный двигатель, поэтому результаты исследования не были опубликованы, говорится в статье.

До сих пор лишь один из трех концернов, BMW, признает, что должен взять на себя долю ответственности за то, что происходило в лабораториях EUGT. "Мы сами виним теперь себя в том, что в нужный момент не нажали на педаль тормоза", - заявил представитель концерна. Причины, по которым этого сделано не было, устанавливаются, передает издание.