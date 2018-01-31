Санкционный список, который таковым не является

"Составленный администрацией США список, куда вошли фамилии представителей российской политики и экономики, которые в будущем, возможно, попадут под действие санкций, вызвал в Москве сдержанную реакцию - там покачали головой и пожали плечами", - утверждают в публикации на сайте Sueddeutsche Zeitung московский и вашингтонский корреспонденты издания Юлиан Ханс и Хуберт Ветцель. Президент Путин назвал действия Соединенных Штатов "недружественным актом", который лишь усложнит и без того непростые отношения между двумя государствами, но пока Россия не объявила об ответных мерах.

"Спокойная реакция Москвы может объясняться тем, что президент США Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против российского ВПК, как того требует Конгресс", - отмечают авторы.

"В списке фигурирует практически все политическое руководство Москвы. Одних только сотрудников Кремля - 43 человека, весь состав российского кабмина, глава Совета безопасности РФ, руководители нескольких спецслужб, руководитель Нацгвардии, а также руководитель Генштаба. В списке значится и фамилия российского генпрокурора Юрии Чайки, которого обвиняют в связях с мафией", - сообщают журналисты.

Другую группу так называемого "кремлевского досье" представляют топ-менеджеры крупных российских госкомпаний, в том числе глава "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин, глава крупнейшего российского банка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин, говорится в статье.

Удивление даже среди тех, кто критикует действующую власть, вызвала фамилия председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, пишут журналисты. По словам председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, создается впечатление, что фамилии для вашингтонского списка переписали из "кремлевского телефонного справочника".

С политической точки зрения, отмечают авторы публикации, нынешняя позиция Белого дома является "проявлением неуважения к Конгрессу".

Восточный комитет немецкой экономики призвал не переоценивать значимость "кремлевского списка" - вашингтонская администрация дала понять, что не стремится вводить новые санкции. "И российская, и немецкая стороны должны реагировать на него спокойно", - заявили в организации.

Ранее против новых американских санкций высказались как представители экономики ФРГ, так и глава МИД Германии Зигмар Габриэль. В Германии опасаются, "что штрафные меры, направленные, например, против "Газпрома", могут поставить под угрозу проект по строительству газопровода "Северный поток - 2", по которому в Германию должно пойти больше российского газа", передает издание.