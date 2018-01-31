Инсценировка с размахом при отсутствии прогресса

Сирия готова к миру, утверждает Москва. Однако конференция в Сочи не может дать ответ на главные вопросы, считает обозреватель Sueddeutsche Zeitung Пауль-Антон Крюгер.

Присутствуют 1,7 тыс. делегатов из Сирии, более 500 журналистов из 26 стран, сообщает журналист. "Организованный по инициативе России Конгресс сирийского национального диалога в Сочи должен сообщить всему миру о том, что Сирия готова к миру, как выразился в своей речи глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также должен продемонстрировать, - замечает журналист, - что Россия в значительной степени причастна к этому, как и к процессу формирования послевоенного миропорядка. Однако, несмотря на все усилия по доведению сочинской инсценировки до безупречного состояния, не все складывается гладко".

В то время как министр Лавров зачитывал приветственное обращение президента Путина, который призывает сирийцев к "единому видению" будущего своей страны, участники конференции подняли шум. "Некоторые из присутствующих в полный голос обвинили Россию в том, что во время ее авиаударов погибают мирные жители. (...) Другие делегаты начали выкрикивать: "Да здравствует Россия!" - передает корреспондент.

"Вместо единого видения конгресс обнажил глубокие трещины, которые раскалывают сирийское общество, - пишет Крюгер. - Многие противники режима Асада не приехали вовсе". Сирийские курды официально на мероприятии представлены не были. "Турция сделала все, чтобы не допустить их участия. С того момента, как Россия одобрила наземную операцию Анкары против сирийских курдов, те потеряли интерес к конгрессу - несмотря на то, что долгое время поддерживали хорошие отношения с Москвой".

"Большинство западных и арабских государств с недоверием следят за мероприятием в Сочи, как до этого - за переговорами в Астане, которые считаются своего рода параллельным процессом с "Женевой". Официально приветствуются все усилия, направленные на налаживание переговоров, однако одновременно растут опасения, что Россия хочет наладить политический процесс, в котором Кремль будет иметь решающий голос", - говорится в статье.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, заявил, что политическое решение сирийского конфликта может быть достигнуто лишь в ооновском формате - в Женеве, а не в Сочи.

"По мнению многих столиц, - отмечает автор, - стабилизировать Сирию вряд ли удастся на условиях мира, предложенных Асадом. Конгресс в Сочи становится для дипломатов проверкой того, насколько действительно велико влияние Москвы в Сирии и готов ли Кремль добиться от режима чего-то большего, чем "косметические" уступки".

Кто-то видит в решении России сократить военный контингент в Сирии доказательство уменьшения власти Москвы в Сирии и считает, что Иран и Асад выигрывают от этого. Другие, говорится в статье, "исходят из того, что Путин, как и раньше, имеет все возможности для того, чтобы добиться решения конфликта на своих условиях. Сторонники этой теории напоминают про визит Асада на российскую авиабазу Хмеймим: как и в ходе своего визита в Москву, Асад снова показал, кому он обязан тем, что все еще находится у власти. Пока неизвестно, какого конечного статуса Россия добивается в Сирии. На этот вопрос не было дано ответа и на конгрессе в Сочи", - резюмирует журналист.