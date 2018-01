31 января 2018 г. Питер Бейнарт | The Atlantic Трамп готовится к войне с Северной Кореей? "Чем больше вчитываешься в слова Дональда Трампа о Северной Корее в его послании "О положении в стране", тем правдоподобнее предположение, что он готовится к войне", - пишет обозреватель The Atlantic Питер Бейнарт. Автор перечисляет несколько признаков. Во-первых, в речи Трамп сделал большой упор на теме Северной Кореи (посвятил ей 475 слов). "Во-вторых, то, о чем Трамп не говорил", - пишет автор. Трамп не упомянул об Олимпиаде в Южной Корее, вообще не упоминал о дипломатии, а также о санкциях в отношении Северной Кореи и о Китае в контексте давления на Пхеньян. Зато Трамп упомянул об американской "кампании максимального давления". По мнению автора, "это выражение может распространяться как на военные, так и на экономические средства". В-третьих, Трамп сделал упор не столько на ядерном оружии северокорейского режима, сколько на характере режима. Автор находит весьма необычным, что Трамп поведал истории двух конкретных людей, пострадавших от Пхеньяна, - американского студента Отто Уормбира, который скончался в США после тюремного заключения в Северной Корее, и корейца, ныне перебежчика, Ы Сонг Хо. Бейнарт рассуждает: "Если Трамп все еще намерен надавить на Ким Чен Ына, чтобы добиться ядерного соглашения, эти истории только вредят делу. Главный довод Северной Кореи за разработки ядерных вооружений - предотвращение такой смены режима, которую Америка осуществила в Ливии и Ираке. Итак, Трамп, акцентируя в своей главной речи года аморальность северокорейского режима, упрочивает тезис Кима, что от ядерного оружия никогда нельзя отказываться". "Но если истинная цель Трампа была в том, чтобы заручиться общественной поддержкой военного удара, то истории об Уормбире и Ы Сонг Хо выполняют определенное предназначение. Они будят моральное негодование. Дело Уормбира даже выставляет военные действия США в виде самообороны", - отмечает автор. Бейнарт находит еще одно подтверждение своей гипотезы - материал Financial Times о Викторе Ча, назначение которого послом США в Южной Корее аннулировал Белый дом. По сообщению Financial Times, Ча, отвечая на вопросы администрации США, "выразил свои сомнения касательно какого-либо военного удара" по Северной Корее. Именно эти сомнения стоили ему должности посла, считает автор. "Безрассудное стремление Северной Кореи обзавестись ядерными ракетами очень скоро может стать угрозой для нашей родины", - заявил Трамп во вторник. Бейнарт комментирует: "Как и безрассудное стремление Трампа к военному решению проблемы, которая не имеет решения. Дело Конгресса - попробовать это предотвратить". Источник: The Atlantic