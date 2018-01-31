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31 января 2018 г.
31 января 2018 г.

Том Парфитт | The Times

Один человек - один голос в Пхеньяне

"Когда Россия пойдет на избирательные участки на президентских выборах в марте, дипломаты посольства страны в Северной Корее будут ждать, когда явится единственный избиратель", - пишет The Times.

"Владимир Ли - единственный российский гражданин, постоянно проживающий в государстве-изгое, который не является сотрудником посольства, но заявил о своем желании проголосовать", - поясняет издание.

Для этого он собирается проехать 100 миль из портового города Вонсана в Пхеньян, говорится в статье.

"Отец Ли был северным корейцем, женившимся на советской женщине в 1950-е годы, когда он работал на полуострове Камчатка. Пара переехала в Вонсан, где Ли вырос и женился, у него двое сыновей, которые уехали учиться в Россию", - пишет газета.

"Неизвестно, за кого Ли собирается проголосовать", - отмечает автор.

Источник: The Times


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