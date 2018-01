31 января 2018 г. Том Парфитт | The Times Один человек - один голос в Пхеньяне "Когда Россия пойдет на избирательные участки на президентских выборах в марте, дипломаты посольства страны в Северной Корее будут ждать, когда явится единственный избиратель", - пишет The Times. "Владимир Ли - единственный российский гражданин, постоянно проживающий в государстве-изгое, который не является сотрудником посольства, но заявил о своем желании проголосовать", - поясняет издание. Для этого он собирается проехать 100 миль из портового города Вонсана в Пхеньян, говорится в статье. "Отец Ли был северным корейцем, женившимся на советской женщине в 1950-е годы, когда он работал на полуострове Камчатка. Пара переехала в Вонсан, где Ли вырос и женился, у него двое сыновей, которые уехали учиться в Россию", - пишет газета. "Неизвестно, за кого Ли собирается проголосовать", - отмечает автор. Источник: The Times