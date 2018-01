31 января 2018 г. Кристиан Кэрил | The Washington Post Почему выпущенный Минфином США "Список олигархов" сводит российских магнатов с ума Кристиан Кэрил в The Washington Post отмечает, что в "Списке олигархов", опубликованном Министерством финансов США, не предписаны никакие наказания и не упоминаются никакие санкции. "Так почему же российские элиты так разгорячились по его поводу?" - спрашивает журналист. Оценить ситуацию Кэрил попросил бывшего чиновника Госдепа Питера Хэррелла. "Олигархи допустили стратегический просчет, - утверждает Хэррелл. - Думаю, люди не обращали так много внимания на этот доклад, когда он был рассмотрен в конце августа. Тот факт, что олигархи так остро отреагировали на этот список, заставил и Министерство финансов, и Конгресс гораздо сильнее им заинтересоваться". По словам Хэррелла, российские магнаты беспокоятся, что внесение в список "выстроит" их по ранжиру для возможного следующего раунда санкций. "Еще их тревожат репутационные риски. Банки всего мира могут неохотно кредитовать людей, имена которых включены в этот список. В ходе одного недавнего исследования установлено, что россияне разместили в Соединенных Штатах активы на триллион долларов. Перспективы потерять доступ к этому богатству, которые появятся, если список трансформируется в новые санкции, явно неутешительны", - отмечает Хэррелл. "Даже в нынешней обезболенной форме список все еще является красноречивым напоминанием, что режим Путина основан на систематической коррупции, а Кремль признает, что этот факт - существенное уязвимое место", - указывает журналист. "Это особенно щекотливая тема в текущий момент, когда Кремль расправляется с оппозиционным лидером и антикоррупционным активистом Алексеем Навальным. В марте грядут президентские выборы, и хотя Путин - безусловный фаворит, его окружение опасается, что разочарованные избиратели толпами проигнорируют выборы, подрывая тем самым легитимность их результатов. Неудивительно, что некоторые российские чиновники осуждают публикацию списка - с поразительной наглостью - как "вмешательство в выборы". Похоже, нынче в Москве туго с иронией", - резюмирует журналист. Источник: The Washington Post