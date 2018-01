31 января 2018 г. Дэниел Хоффман | The Wall Street Journal Досье Стила вписывается в кремлевский сценарий "Когда "досье Стила" было впервые опубликовано год назад, оно было подобно бомбе. В этом документе, составленном бывшим британским шпионом Кристофером Стилом, содержались пикантные обвинения в адрес президента Трампа и предположения, что Россия помогла ему выиграть выборы 2016 года. Никому не удалось подтвердить эти обвинения, но демократы продолжают воспринимать досье как дорожную карту к импичменту Трампа. Республиканцы, с другой стороны, указывают, что досье было составлено в ходе оппозиционного исследования, и поэтому видят в нем изощренный партийный трюк", - рассказывает Дэниел Хоффман, бывший сотрудник ЦРУ, служивший в СССР, в The Wall Street Journal. "Есть третья возможность, а именно, что досье было частью российского шпионско-дезинформационного заговора, направленного против обеих партий и американского политического процесса. И мне именно это кажется наиболее вероятным, поскольку я немалую часть своей тридцатилетней правительственной карьеры (в том числе службы в ЦРУ) наблюдал за советскими и затем российскими разведывательными операциями. Если я что и узнал - так это то, что Владимир Путин продолжает советскую традицию использования дезинформации и шпионажа как инструментов внешней политики", - указывает эксперт. "Паттерн таких российских операций - вплести ложную информацию, сфабрикованную для нанесения ущерба социальной и политической инфраструктуре противника, в правдивые заявления, которые повышают правдоподобность всего отчета. В 2009 году ФСБ хотела запятнать репутацию американского дипломата, ответственного за отчетность по правам человека. И она сфабриковала видео с использованием подлинной записи с камеры наблюдения, на которой действительно был этот дипломат, чтобы создать впечатление, что в Москве он снял проститутку", - говорится в статье. "Точно так же часть информации в досье Стила правдива. Картер Пейдж, советник штаба Трампа, действительно побывал в Москве летом 2016 года. Но он настаивает, что тайных встреч, о которых говорится в досье, никогда не было. Именно этого и следовало бы ожидать, если бы Кремль следовал своему обычному сценарию, то есть использовал точные факты как наживку, чтобы убедить американцев, что фальшивая информация соответствует действительности", - полагает Хоффман. Источник: The Wall Street Journal