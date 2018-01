31 января 2018 г. Роб Тейлор | The Wall Street Journal Вторая холодная война: австралийская разведка бьет тревогу из-за масштабов иностранного вмешательства Шпионаж сейчас приобретает больший масштаб, чем в разгар холодной войны - об этом, как сообщает журналист The Wall Street Journal Роб Тейлор, заявил заместитель генерального директора Австралийской службы безопасности и разведки Питер Викери. Выступая в парламентском комитете по разведке, Викери сообщил: "Хотя холодная война, безусловно, была напряженным временем в тот особый период истории, по нашим оценкам, она несопоставима с тем, с чем мы имеем дело сегодня". "Во время холодной войны наших противников было довольно легко распознать, это были, например, русские и восточные немцы, - сказал Викери. - В нынешних условиях мы сталкиваемся с целым рядом стран... В некотором смысле, все более расплывчато". "В то время как США расследуют обвинения в российском вмешательстве в предвыборную гонку, сотрудников австралийской разведки больше беспокоят притязания Китая. Они предупреждают о рисках пожертвований политическим партиям со стороны китайских бизнесменов, связанных с Пекином", - пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, что подобные опасения выражала и Новая Зеландия. Викери не указал напрямую на Китай, но, как сообщает The Wall Street Journal, высокопоставленные чиновники подтвердили изданию, что вмешательство Пекина - главная причина для беспокойства. Комитету было передано досье - в нем говорится, что "граждане Австралии добывали секретные сведения, которые стремились получить зарубежные страны, в областях от добычи полезных ископаемых и банковского дела до политики и обороны". Приводя пример из досье, газета рассказывает о родившемся за границей австралийском гражданине - "спящем" агенте, который "десятилетиями создавал связи в обществе и бизнесе". Затем он отправил "иностранной разведслужбе обширную информацию о покинувших родину и живущих в Австралии диссидентах. Она использовалась с целью содействовать притеснениям этих диссидентов, а также их родственников за рубежом", цитирует документ The Wall Street Journal. В другом случае, пишет издание, австралиец "развивал отношения с австралийским чиновником и завербовал его, чтобы передать иностранной разведке конфиденциальную информацию о национальной безопасности Австралии". Источник: The Wall Street Journal