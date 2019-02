31 января 2019 г. Хенри Фой | Financial Times Владимир Путин сохраняет контроль над расходами несмотря на озлобленность россиян "Нужны учителя? Школа в Барнауле, городе, расположенном на востоке страны в Сибири, предлагает вакансии с зарплатой 12 тыс. рублей (181 доллар) в месяц. Школа в Ростове, на юге страны, платит учителям 16 тыс. рублей (242 доллара). Эти зарплаты намного ниже 26 тыс. рублей, которые, согласно официальным данным, должны получать учителя в этих регионах за свой труд", - пишет Financial Times . "Однако в России, где реальные доходы падают уже пятый год подряд, и многие едва сводят концы с концами, нет нехватки средств. В 2018 году страна получила профицит бюджета 41 млрд долларов, что стало результат ультраконсервативной экономической политики администрации, которая боится западных санкций и с тревогой смотрит на глобальные рынки", - отмечает газета. "То, что этот буфер растет на фоне того, как Кремль в то же время поднял налоги и заставляет людей дольше работать, сеет негодование по всей России. Это довело рейтинги одобрения Путина до рекордно низких отметок - и заставляет всемогущего президента тревожиться о последствиях", - пишет издание. "Конечно, это причина для озабоченности, - заявил один кремлевский чиновник. - Мы обеспокоены этим. Но мы ожидали этого? Мы прекрасно знали, что после непопулярных мер мы не сможем переключить внимание на правительство. Все это бьет по нему". "В теории у России есть деньги, чтобы частично облегчить ношу своих граждан. Прошлогодний излишек бюджета в 41 млрд долларов составляет 2,7% от ВВП, и международные резервы в конце 2018 года оценивались в 468 млрд долларов. Несмотря на пустеющие кошельки и следы трещин на российским экономическом фундаменте, российское мароэкономическое управление, скорее всего, останется "ястребиным". Кремль опасается новых западных санкций, которые могут ужесточить доступ Москвы к западному капиталу, и иных внешних потрясений, таких как мировой экономический спад или кризис на сырьевых рынках", - пишет автор публикации, обозреватель Financial Times Хенри Фой. Оправдывая уровень жесткости проводимых экономических мер, кремлевский чиновник, попросивший не называть его имени, указал: "Мы живем под крайним давлением санкций, в ситуации международной неприязни и враждебности беспрецедентного уровня". Господство правящей партии "Единая Россия" и почти полное отсутствие альтернатив Путину означает, что его позиции в Кремле остаются в безопасности. Однако экономические беды свели на нет значительную часть популярности, подстегиваемой агрессивной внешней политикой президента, включая аннексию Крыма у Украины в 2014 году, или доброжелательной атмосферы, окружавшей проводившийся в России Кубок мира в 2018 году. "Согласно нашему анализу, мы вступаем в действительно долгую, продолжительную осень, - заявил один высокопоставленный западный дипломат в Москве. - Сложно понять, откуда придет хорошая новость и какие рычаги есть у правительства, чтобы повысить общественную удовлетворенность". Источник: Financial Times