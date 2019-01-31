В Ницце Россия проиграла дело против экс-олигарха

"Российское государство требовало выплаты миллиарда евро от Сергея Пугачева, ныне гражданина Франции, за то, что тот виновен в банкротстве принадлежавшего ему банка в 2010 году", - пишет журналист LeFigaroВенсан-Ксавье Морван.

"Отличная новость", - так Анн-Джессика Форе, адвокат парижской коллегии адвокатов, приветствовала решение, вынесенное во вторник в суде первой инстанции Ниццы. Суд удовлетворил просьбу ее клиента Сергея Пугачева отклонить иски, поданные российским Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в 2010 году в связи с банкротством "Межпромбанка", собственником которого являлся экс-олигарх. Бывший "банкир Кремля", ныне живущий на Лазурном берегу, сильно рисковал", - говорится в статье.

"Решение Арбитража Москвы, которое Российская Федерация желает исполнить во Франции, обязывает его выплатить круглую сумму в 75 млрд рублей (около 1 млрд евро) за банкротство его банковского учреждения", - отмечает журналист.

"Суд признал, что запрос России на конфискацию имущества является недействительным, потому что государственное агентство, отвечающее за ликвидацию, не имело полномочий представлять банк", - отмечает адвокат. Кроме того, добавляет Форе, "суд признал то, что мы отстаивали с самого начала, то есть то, что в России с Пугачевым обращались предвзято и несправедливо, поскольку решения в его отношении принимались судьей единолично, в то время как они должны были приниматься коллегией из трех судей ". Российское государственное агентство АСВ, представленное во Франции коммерческой фирмой Hogan Lovells, намерено обжаловать это решение. "Решение представляется нам ошибочным", - сказала юрист фирмы Кристель Кослин.

"Теперь, когда ему удалось избежать, по крайней мере на данный момент, конфискации его имущества во Франции, Сергей Пугачев, с которым издание Le Figaro встретилось в начале месяца, сказал, что посвятит себя другой битве, где он сражается с кремлевским лидером Владимиром Путиным, восхождению которого бывший сенатор содействовал до того, как впал в немилость", - говорится в публикации.

"Это противостояние разыгрывается на этот раз в Постоянной палате третейского суда в Гааге. Сергей Пугачев, который во времена своего величия управлял индустриальной империей, где трудились 350 тыс. человек, требует от Российской Федерации около 12 млрд евро в связи с предполагаемым хищением ее активов (22 сентября 2015 года Гаагский трибунал официально зарегистрировал иск Пугачёва к РФ на сумму в 12 миллиардов долларов США. - Прим. ред.). А пока он приветствовал решение французского правосудия, считая его "беспрецедентным в выявлении произвола, который допускается в России, где путинский режим практически уничтожил всю судебную систему", - указывает Морван.