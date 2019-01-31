Тому, кто хочет похудеть, следует отказаться от завтрака

В ходе нескольких проведенных ранее исследований была обнаружена взаимосвязь между завтраками и меньшей массой тела. Однако, сообщает австрийское издание Der Standard, новый метаанализ показал противоположный результат.

"В связи с тем, что в нескольких наблюдательных исследованиях был сделан вывод о взаимосвязи регулярного приема пищи по утрам и меньшим индексом массы тела, многие исследователи пропагандируют утреннее поступление энергии как стратегию против набора веса. Тезис, скрывающийся за этим, относительно банален: тот, кто что-то съедает уже рано утром, не так быстро снова испытывает голод".

Австралийские ученые из Университета Монаша в Мельбурне подвергли метаанализу 13 исследований, проведенных в период с 1990 по 2018 год на тему взаимосвязи завтрака и массы тела. "В исследованиях изучались различия в количестве получаемых калорий и весе завтракающих людей и тех, кто не любит есть по утрам. Испытуемые находились под наблюдением от 24 часов до 16 недель", - передает издание.

"В среднем, группа участников, не завтракавших по утрам, ежедневно получала на 260 ккал меньше, чем контрольная группа. Разница в весе составляла около половины килограмма. Ученые пришли к выводу, что аппетит того, кто пропускает якобы важнейший прием пищи, в течение дня не повышается. Вероятность набрать вес больше у тех, кто завтракает", - говорится в статье.

"Взрослым людям не нужно советовать завтрак в качестве стратегии для похудения", - считают исследователи.

"Эпидемиолог Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона, комментируя метаанализ, подчеркнул, что люди имеют разные предпочтения в питании и им стоит выбирать то, "что подходит к их индивидуальному обмену веществ", - передает Der Standard.