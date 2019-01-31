Сидеть сложа руки в открытом море

"Целыми днями многие грузовые судна вынуждены простаивать в ожидании у Керченского пролива, Россия препятствует их проходу. Последствия ощущают на себе, прежде всего, украинские портовые города Мариуполь и Бердянск", - пишет на страницах Süddeutsche Zeitung Флориан Хассель.

"Цель русских ясна, - говорит Александр Олейник, директор Мариупольского порта. - Они хотят захватить наш регион, постепенно удушая нас в экономическом смысле".

"Ключ к этому, с точки зрения Украины, находится в портах Мариуполя и Бердянска. Будь то 25 тыс. работников мариупольских металлургических комбинатов "Азовсталь" и "Ильич" или экспортеры украинского зерна, все зависят от портов, а порты от них - и от желания судовладельцев по всему миру отправлять свои суда в Азовское море. Расчет прост: день ожидания у Керченского пролива быстро выливается для судовладельца в сумму более 15 тыс. евро", - отмечает автор статьи.

"В ноябре среднее время ожидания при заходе в Азовское море составило целых пять дней, о чем свидетельствуют данные информационной службы Black Sea News, - указывает издание. - Последствия войны и частичной блокады: если в 2007 году Мариупольский порт переработал 17,5 млн тонн груза, то в 2018 году это были лишь 5,3 млн тонн".

Причины для беспокойства есть и в расположенном в 80 км от Мариуполя Бердянске, продолжает Хассель. После того, как украинский флот объявил весной 2018 года о проведении учений в Азовском море, город, по словам мэра Бердянска Владимира Чепурнова, сразу лишился нескольких сотен тысяч туристов.

"Еще более напряженной является ситуация в порту Бердянска. По словам начальника администрации порта Александра Барчана, в 2016 году там было отгружено почти 4 млн тонн груза, в 2018 году - не больше 2 млн тонн. (...) До частичной блокады в порту работали 1, 6 тыс. человек. Однако за последние месяцы порт был вынужден уволить 350 сотрудников. "Без свободного прохода у порта нет перспектив - и у региона тоже", - говорит Барчан".

По словам Андрея Клименко из Black Sea News, после военного столкновения 25 ноября и международных протестов Москва иногда на время ослабляет блокаду.

"Когда 28 декабря канцлер Германии Меркель и президент Макрон совместно потребовали обеспечить свободный проход через Керченский пролив, пару дней не было простоя или приходилось ждать лишь несколько часов. В начале января корабли снова были вынуждены ждать целыми днями. Только когда немецкий министр иностранных дел прилетает в Москву, как 18 января, или как в конце января, в Мариуполь приезжает высокопоставленная делегация из ЕС, время ожидания сокращается", - говорит Клименко. В отличие от кораблей, следующих в Мариуполь или Бердянск, российские судна, направляющиеся в российские порты Таганрог или Азов, могут проходить через Керченский пролив без ожидания. Это подтвердили Süddeutsche Zeitung как западные дипломаты, так и собственник одного из базирующихся в Таганроге грузовых кораблей".

По информации издания, переговоры между МИД Москвы, Берлина и Киева о размещении в Керченском проливе немецко-французской наблюдательной миссии, не продвигаются.

"В ЕС в связи с этим Польша, Швеция, Великобритания и Дания требуют ввести новые санкции против России, - пишет Хассель в заключение. - Говорят, об этом подумывают и американские дипломаты". Аналитик Клименко также выступает за новые санкции: "Если россияне продолжат препятствовать проходу через Керченский пролив, европейцы и американцы могли бы в качестве ответной меры наложить санкции, например, на российские порты, такие, как Новороссийск, Таганрог или Азов".