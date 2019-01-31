Теперь падает и доверие к Владимиру Путину

"Даже когда жизнь россиян была плохой, президент Владимир Путин никогда не был в этом виноват. Его популярность оставалась нетронутой. Однако теперь это меняется", - отмечает журналистка немецкого издания Die Zeit Алисе Бота.

"Тому, кто думает сегодня в России о сохранении власти и будущем Владимира Путина, на ум приходят яйца. Или сахар. Или мука. (...) Дорожает все, так как с нового года НДС был повышен до 20%", - говорится в статье.

"Согласно опросам близкого к Кремлю института изучения общественного мнения, в январе Владимиру Путину доверяли только 32,8% населения - еще год назад этот показатель был выше более чем на 20%. Теперь, - констатирует журналистка, - ответственность за внутреннюю политику возлагают и на Владимира Путина, и это новое явление".

"Когда в прошлые годы я путешествовала по российским регионам, (...) люди яро ругали коррумпированных губернаторов, недееспособное правительство, премьер-министра, - повествует Бота. - Царь хороший, бояре плохие - так раньше распределялась в России политическая ответственность. Это было ядром политической стабильности в России, которое поддерживалось "путинским большинством".

"Раньше, когда его рейтинг в опросах падал, Владимир Путин решал это своим способом, - продолжает журналистка. - Протесты против его (повторного) правления в 2012 году? Он принял решительные меры и положил начало консервативному повороту. Крым наш? Его рейтинг тут же взлетел до потолка. Но такую тактику не повторишь сколько угодно раз. Поэтому, когда в прошлом марте Владимира Путина избрали снова, он обещал уменьшить расходы на армию, включить в повестку дня больше внутренней политики - здравоохранение, рост экономики, образование и промышленность. Но как ступить на новую тропу, при этом не рискуя? В России, пишет публицист Максим Трудолюбов, есть два государства: обычное, которое заботится о расходах и социальных вопросах, и "другое государство". Оно заручается деньгами, властью, набирает олигархов и кормит структуры безопасности. Этим государством до настоящего времени правил Владимир Путин, другое - не его дело".

Падение рейтинга Путина - это, считает Бота, "не предвестник конца Путина и не смена системы". "Но, возможно, это первые признаки того, что в 19-й год своего нахождения у власти Владимиру Путину придется сделать выбор: в пользу гнетущей стагнации или трансформации. Вопрос только, какой именно", - заключает журналистка.