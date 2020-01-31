Что действительно изменится с 1 февраля после "Брекзита"

"(...) На самом деле, этот крупный геополитический прорыв не будет иметь особых последствий в ближайшие месяцы. Когда Великобритания покинет ЕС, начнется переходный период, в течение которого страна будет подчиняться правилам и обязательствам ЕС до конца 2020 года, а в это время будут вестись переговоры об условиях ее будущих отношений с остальными 27 странами Евросоюза", - пишет Le Monde.

"Этот этап явно обещает быть сложным, поскольку придется разрешать как вопросы коммерческих споров, так и сотрудничества в вопросах безопасности и разведки, стандартов гражданской авиации, доступа к международным водам для рыболовства, участия в программе обмена студентами Erasmus, электроснабжения и газоснабжения, или регулирования медикаментов и т. д.", - говорится в статье. - (...) Однако помимо символического значения, некоторые изменения все же будут заметны уже с 1 февраля".

"(...) С уходом Соединенного Королевства Евросоюз впервые потеряет государство-член, которое является одним из самых крупных и богатых (15% его экономической мощи). С потерей 66 млн человек население ЕС снизится до 446 млн, а его территория уменьшится на 5,5%!", - говорится в публикации.

"В Брюсселе выход "Юнион Джек" из Европарламента будет символизировать вполне реальные перемены: Великобритания, страна-член с 1973 года, теперь становится "третьей страной". Ни один из 73 британских депутатов Европарламента, избранных в мае, не получит доступ в зал заседаний - 46 из этих мест будут зарезервированы для будущих государств-членов, а 27 будут перераспределены", - поясняет Le Monde.

"(...) Главу британского правительства больше не будут приглашать на европейские саммиты, члены его кабинета также не будут присутствовать на встречах министров", - отмечает издание.

"В кошельках британцев появится новая монета в 50 пенсов. На специально отчеканенной в честь этого события монете содержится призыв к "миру, процветанию и дружбе со всеми народами", - сообщает газета.

"(...) В соответствии с соглашением о выходе из ЕС, иностранцы, живущие по обе стороны Ла Манша, до окончания переходного периода сохранят за собой право проживать и работать в стране пребывания. Однако, чтобы воспользоваться этими правами, европейские граждане, проживающие в Соединенном Королевстве, все же должны будут зарегистрироваться. Для британцев, живущих в ЕС, процедуры будут отличаться от страны к стране", - говорится в статье.

"Для туристов не изменится ничего. В течение переходного период совокупность законов ЕС будет по-прежнему применяться в Великобритании. Это означает, что туристы всегда смогут переправиться через Ла Манш с простым удостоверением личности или паспортом, сесть на поезд Eurostar или паром без дополнительного контроля служб безопасности, водить автомобили на британской территории или даже покупать английские товары без уплаты налога на импорт", - информирует газета.

"(...) Для различных компаний в ближайший момент тоже ничего не изменится. Хотя до 31 декабря 2020 года еще предстоит решить много вопросов, предприятия не почувствуют разницы, проснувшись утром в субботу 1 февраля", - продолжает издание.

"В более долгосрочной перспективе, после 31 декабря 2020 года, ситуация может стать совсем иной, в зависимости от успеха или провала торгов и сделок, касающихся будущих отношений между Соединенным Королевством и ЕС. Уже сейчас ясно, что такие переговоры обещают стать бурными", - резюмирует Le Monde.