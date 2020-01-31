Освобождение израильской туристки: Путин вручает Нетаньяху победу, но какой ценой?

"После интенсивной медийной и дипломатической кампании, проведенной израильтянами, российский президент помиловал гражданку Израиля и США Нааму Иссахар, задержанную на десять месяцев в Москве за контрабанду наркотиков", - пишет корреспондент французской газеты Liberation в Тель-Авиве Гийом Жандрон.

"Вызывают недоумение показанные нам кадры, граничащие с видеоклипом избирательной кампании, волнующим воссоединением семьи и освобождением заложников. В VIP-зале московского аэропорта, на фоне кремового дивана мы видим довольно неловкое объятие под вспышками фотографов. Мать Наамы Иссахар, израильско-американской туристки, которая провела десять месяцев в заключении в России, буквально толкает свою дочь в распростертые объятия наклонившегося вперед и широко улыбающегося израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, приехавшего прямо из Вашингтона после заключения взрывной "сделки века" с Трампом", - указывает автор статьи.

"Накануне президент России Владимир Путин помиловал молодую женщину, приговоренную этой зимой к более чем семи годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков, Нетаньяху срежиссировал все так, чтобы выступить в роли спасителя, лично привезя на своем официальном самолете ту, кого все в Израиле называют только по имени. "Очень трогательно видеть тебя. Теперь поедем домой", - сказал Нетаньяху. Этот истинно голливудский эпизод является эпилогом мыльной оперы, которая мобилизовала израильское общественное мнение и выявила двойственную природу отношений между Тель-Авивом и Москвой", - комментирует Жандрон.

"(...) Стремящийся к переизбранию Нетаньяху персонально подключился к этому делу, взывая непосредственно к снисходительности Путина, близкими отношениями с которым он регулярно хвастался, теперь же они подверглись суровому испытанию", - говорится в статье.

"Освобождение Наамы Иссахар в течение нескольких месяцев являлось предметом непрозрачных торгов и сделок между двумя странами, что вызвало слухи о том, что Москва требует какого-то "выкупа", - пишет Libératiion. - (...) Неделей ранее в кулуарах Международного форума памяти Холокоста" в Иерусалиме Нетаньяху организовал встречу матери Иссахар с Путиным. Кремлевский лидер пришел к выводу, что молодая израильтянка родом "из хорошей и очень порядочной семьи", следовательно, "все будет хорошо". Одновременно с этим несколько израильских СМИ сообщили о земельном соглашении между Москвой и Тель-Авивом. Оно касалось передачи прав над Александровским подворьем в Старом городе Иерусалима Кремлю, который в течение десятилетия добивался над ним контроля. "Отношения между Израилем и Россией никогда раньше не были столь хорошими и прочными", - поспешно заверил Нетаньяху в четверг, в заключение недели, в течение которой, за два месяца до выборов в законодательные органы, ему удалось добиться двух самых больших достижений в своей карьере. Теперь остается в точности узнать, какой ценой", - резюмирует Гийом Жандрон.