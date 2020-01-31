В ДНК африканцев обнаружены гены неандертальцев

"С помощью нового метода американские ученые смогли отследить гены вымершего первобытного человека вплоть до Африки", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Относительно того, что современный человек примерно 50 тыс. лет назад скрещивался в Средиземноморском регионе с неандертальцами и с тех пор ДНК европейцев содержит примерно 2% генов неандертальцев, среди исследователей сегодня царит согласие. В геноме азиатов, согласно некоторым исследованиям, можно даже найти несколько больше следов неандертальцев, чем у людей с европейскими корнями".

"Команда ученых под руководством Джошуа Аки из американского Принстонского университета теперь показала, что следы ДНК неандертальцев есть и в геноме современных африканцев - об этом удивительном открытии генетики сообщили в научном журнале Cell. Ранее предполагалось, что у сегодняшних африканцев отсутствуют гены неандертальцев, так как их предки никогда не контактировали с первобытным евразийским человеком", - отмечает издание.

"К тому же ученые описали возможный сценарий такого смешения: генетические данные показывают, что прямого спаривания между неандертальцами и первобытными людьми в Африке действительно не было - потомки современных людей, имевшие в ДНК гены неандертальцев, снова переместились в Африку. Следы неандертальцев в геноме сегодняшних африканцев также показывают, что люди отправились в Европу уже задолго до масштабного выхода из Африки и смешались с неандертальцами".

"Хотя эти первобытные люди не смогли закрепиться в Европе, они оставили следы в геноме неандертальцев. Эти гены потом перешли пришедшим позднее европейским людям и, наконец, были перенесены в Африку вернувшимися туда людьми. Таким образом, результаты исследования показывают, что между людьми и родственными неандертальцами или Денисовским человеком неоднократно происходило скрещивание и появлялось потомство, а миграция людей происходила не только из Африки, но и в обратном направлении".

"Исследователи из Принстонского университета использовали для своего анализа новый метод, сопоставляющий длину конкретных сегментов ДНК. Чем в более близких родственных связах находятся два человека, тем длиннее совпадающая часть гена. Например, братья и сестры имеют очень длинные идентичные отрезки ДНК, в то время как у кузенов они более короткие, так как их последний общий предок относится к поколению их бабушек и дедушек. (...) Исследователи смогли отличить последовательность генов неандертальцев из относительно недавнего прошлого (50 тыс. лет) от последовательности, образовавшейся в общем, очень далеком прошлом (около 500 тыс. лет), когда предки неандертальцев отправились из Африки в направлении Европы", - поясняет издание.