Меньше порно, больше настоящего секса!

Почти каждый мечтает быть для своего партнера настоящим откровением в постели - но понимает при этом, что ему или ей еще есть к чему стремиться, пишет Bild.

Хорошая новость, как пишет автор публикации, заключается в том, что существует пара приемов, с помощью которых можно улучшить свои сексуальные навыки и стать еще более желанным для партнера.

"Самое главное правило: дело мастера боится! Только те, кто регулярно занимается сексом со своим партнером, имеет шансы стать экспертом по части как своих интимных потребностей, так и его или ее предпочтений", - пишет таблоид. Есть у автора и совет для тех, кто не состоит в постоянных отношениях: "непродолжительные романы тоже помогают стать более опытным в интимных делах. Секс на одну ночь предлагает новые впечатления и опыт - все это повышает уверенность в собственной сексуальной привлекательности".

Не менее важным автор статьи считает уверенность в собственной физической привлекательности. "Чем более сексуальным человек считает сам себя, тем более горячим он становится в постели". Размер пятой точки или "лишний жирок" не играют при этом никакой роли. Автор советует задать самому себе вопрос: "Почему я не верю в то, что партнер просто хочет меня таким, какой я есть?"

"Регулярный секс по субботам перед завтраком или после вечеринок - это замечательно. Но как быть с либидо в другие дни? Намеренно обращайте внимание, когда у вас возникает спонтанное желание заняться сексом - и намекните об этом вашему партнеру", - советует таблоид.

"Нет ничего зазорного в том, чтобы изредка посмотреть вместе порно - это может помочь сотворить в постели чудеса". Однако, рекомендует автор, увлекаться не стоит - следует все же отдавать предпочтение сексуальным моментам в реальной жизни.

"Быть хорошим любовником - значит, забыть о таких клише, как сладострастно стонущие женщины или готовые без устали сношаться самцы. Следует просто наслаждаться моментом, не стремясь во что бы то ни стало к оргазму. Это помогает расслабиться самому и расслабить партнера", - резюмирует издание.