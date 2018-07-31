Доклад об отмывании денег в латвийских банках поднимает вопрос о конфликте интересов в Атлантическом совете

Вашингтонский Атлантический совет зарекомендовал себя как занимающий жесткую позицию в отношении России. Однако статья, заказанная одному из его сотрудников, поднимает вопрос о прозрачности Атлантического совета в отношении связей с организациями, которые могут служить российским интересам, сообщает BuzzFeed.

"Статью написал и опубликовал в сентябре старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд, видный шведский экономист, живущий в США. В ней Ослунд утверждал, что латвийские банки, издавна критикуемые за распространенное отмывание денег, в котором, как считается, в значительной мере замешаны российские клиенты, сделали большие успехи в обеспечении соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег", - пишут журналисты Инга Спринге, Эмили Тэмкин и Санита Джемберга.

Ослунд сообщил, что написать публикацию его попросила Салли Пейнтер - давний лоббист латвийских банков-нерезидентов. Ее назначили в правление Атлантического совета в апреле 2017 года.

"В переписке с BuzzFeed Ослунд признал, что за написание работы ему заплатил консорциум латвийских банков. Среди них было подразделение банка ABLV, который на тот момент пытался получить разрешение на открытие филиала в США. Однако эта попытка провалилась, когда в феврале Сеть по предотвращению финансовых преступлений Министерства финансов США назвала ABLV банком, вызывающим "первоочередную озабоченность в связи с отмыванием денег", - сообщают авторы статьи.

Пресс-секретарь ABLV Артурс Эглитис подтвердил, что одно из подразделений банка "участвовало в финансировании этого доклада". Он прокомментировал: "Это не секрет, что дочернее предприятие ABLV открыло в США отделение с долгосрочной целью учредить филиал банка. Доклад Ослунда был представлен в Атлантическом совете, чтобы сообщить о достижениях в латвийском банковском секторе".

Работа Ослунда была представлена на закрытом мероприятии Атлантического совета в октябре, но это не официальная публикация и на сайте совета ее нет. Между тем в ней указано на членство Ослунда в Атлантическом совете, отмечают журналисты BuzzFeed. На презентации присутствовала Салли Пейнтер, а также посол Латвии в США и бывший латвийский министр иностранных дел Айвис Ронис, на тот момент входивший в правление ABLV.

Пресс-секретарь Атлантического совета Николь Мейр заявила, что Пейнтер и Ослунд не нарушили правил организации. "Этот доклад был заказан частным лицом как частная работа, в которой Атлантический совет не участвовал. Он был написан и опубликован вне Совета и без привлечения его ресурсов", - написала она в письме.

Сам Ослунд встал на защиту своей публикации: "Мой вердикт заключался в том, что они сделали многое, при этом я остерегался того, чтобы сказать, что они сделали достаточно". В самом докладе Ослунда, по данным BuzzFeed, написано: "Латвия, похоже, больше не представляет собой серьезную причину для беспокойства в связи с отмыванием денег". На вопрос, сколько ему заплатили, Ослунд не ответил, сообщают авторы статьи.