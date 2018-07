31 июля 2018 г. Маргарет Карлсон | The Daily Beast Брайан Бенчковски работал на российский банк, а теперь он - человек Трампа в Минюсте На звание "худший назначенец Трампа" может претендовать Брайан Бенчковски, новоиспеченный помощник генпрокурора США, замечает журналистка The Daily Beast Маргарет Карлсон. "У него почти нет опыта, который важен для этой работы, если не считать того, что он сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью. А вот что у него есть, поскольку он близкий друг генпрокурора Сешнса, в прошлом сотрудник его секретариата, так это доступ к "уху президента" (он работал в его переходной команде), а также связи с российским "Альфа-Банком" во времена, когда Россия получила в Белом доме статус страны с режимом наибольшего благоприятствования", - говорится в статье. Бенчковски согласился представлять "Альфа-Банк", когда тот оспаривал обвинения в своих подозрительных контактах с сервером Trump Organization. Он также подал в суд на BuzzFeed от имени "Альфа-Банка" за то, что это издание опубликовало "Досье Стила", говорится в статье. "В июне 2017 года Трамп предложил Бенчковски на пост главы Уголовного подразделения Минюста США. Вместо того, чтобы сообщить о своей работе на "Альфа-Банк", Бенчковски держал это в секрете. Когда демократы из комитета по делам судов выяснили из конфиденциального документа ФБР, что "Альфа-Банк" был его клиентом, и призвали его к ответу, Бенчковски сказал, что не таился, а соблюдал условие своего контракта, которое клиент позднее отменил. Когда это всплыло, Бенчковски согласился брать самоотвод по вопросам, касающимся кремлевского института, который стал выбором миллиардеров, близких к Путину. Но он не соглашался брать самоотвод по вопросам, касающимся его материнской компании - Консорциума "Альфа-Групп", а это все равно что сказать: "Я бросаю принимать крэк, но не кокаин", - пишет Карлсон. "Связь с Альфа-Банком - не недостаток, а достоинство в глазах президента-русофила", - говорится далее. По предположению автора, Бенчковски сможет делать то, что отчаянно необходимо Трампу, - служить неофициальным каналом между расследованием Мюллера и Трампом и его адвокатами. Источник: The Daily Beast