31 июля 2018 г. Марк Маккиннон | Globe and Mail Как канадская компания Bombardier помогла построить железную дорогу в обход Украины В числе партнеров российского правительства по строительству железной дороги в обход Украины была канадская компания Bombardier Inc., выигравшая контракт на установку сигнальных систем контроля путей на сумму 8 млн долларов, сообщает журналист Globe and Mail Марк Маккиннон. "По словам критиков, этого не должно было произойти, учитывая статус Bombardier как крупного получателя денег канадских налоговых поступлений и внешнюю политику Канады по поддержке Украины в ее де-факто войне с Россией", - отмечает автор статьи. Представитель Bombardier Оливье Марсиль заявил, что ничего предосудительного здесь нет. Он ответил на вопрос Globe and Mail: "Этот проект на 100% расположен внутри признанных границ России (в оригинале, вероятно, опечатка - "непризнанных границ", Unrecognized borders. - Прим. ред.), вдали от украинской границы. Он предназначен для того, чтобы избежать пересечения зоны конфликта и обеспечить безопасную перевозку товаров и пассажиров между Воронежской и Ростовской областями России". Глава лоббистской организации "Конгресс украинцев Канады" Павел Грод считает, что участие Bombardier в строительстве дороги настораживает, учитывая, что компания получила от Оттавы кредитов и иной поддержки на сотни миллионов долларов. "Эта железнодорожная линия имеет очевидное военное значение: перемещение российских предметов снабжения и личного состава, поскольку Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины, - сказал Грод. - Явное участие канадской компании в строительстве этого проекта противоречит заявленным канадским правительством внешнеполитическим целям по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом российской агрессии". Строительство железной дороги в обход Украины началось в 2015 году, а компания Bombardier присоединилась к проекту в начале прошлого года. Новая линия обеспечивает непрерывную связь между Западным военным округом и Южным, который стал центром российских военных вторжений в Донбасс, говорится в статье. "Ее основное назначение, конечно, военное, особенно в случае более масштабной войны с Украиной", - прокомментировал военный аналитик Павел Фельгенгауэр. Линия, по его словам, "позволяет российским вооруженным силам с легкостью разворачивать за линией фронта подразделения, противостоящие Украине в Донбассе, с юга на север и обратно. Она дает стратегическую мобильность, поскольку в России основа стратегической мобильности - это железные дороги". По словам Фельгенгауэра, в строительстве участвовали более 10 тыс. российских военнослужащих, что указывает на высокий приоритет этого проекта для Кремля. Во внутреннем документе Bombardier от 6 марта 2017 года дорога характеризуется как необходимая в связи со "сложными международными отношениями между Россией и Украиной", сообщает автор статьи. "Согласно другим документам Bombardier, которые в прошлом году обнародовал шведский суд, один из ключевых партнеров компании по линии в обход Украины, московская фирма "Транскомплектавтоматика", связана с рядом фиктивных компаний, замешанных в деле о взятке, которое инициировал шведский Национальный антикоррупционный отдел", - пишет Маккиннон. В документах Bombardier "Транскомплектавтоматика" упоминается как одна из компаний, подконтрольных "российским партнерам" - "небольшой группе влиятельных людей", среди которых Алексей Крапивин и Юрий Ободовский, партнеры бывшего президента РЖД Владимира Якунина. "Хотя Якунин находится в санкционном списке США с 2014 года, его имя все еще отсутствует в канадском списке", - отмечается в статье. В Bombardier сообщили, что компания действительно осуществляла лоббирование в Оттаве, поскольку "включение Якунина в санкционный список Канады в одностороннем порядке нанесло бы ущерб канадскому бизнесу". Источник: Globe and Mail