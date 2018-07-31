Ноам Хомский утверждает: израильское вмешательство в выборы в США "колоссально превышает" все, что, возможно, делала Россия

"Ноам Хомский, общественный активист с многолетним стажем, обвинил Израиль в "беззастенчивом" вмешательстве в электоральную политику США, которое многократно перевешивает любые усилия, которые, возможно, предпринимались Россией", - пишет журналист The Independent Эндрю Банкомб. 89-летний ученый-лингвист Хомский "обвинил многие СМИ в сфокусированности на второстепенных, по его мнению, темах и игнорировании таких вопросов, как изменения климата, несущие "угрозу нашему существованию, а также сказал, что во многих странах стала "посмешищем" сфокусированность американских СМИ на предполагаемом российском вмешательстве 2016 года", - говорится в статье.

"Прежде всего, если вы интересуетесь иностранным вмешательством в наши выборы, то все, что, возможно, сделали русские, почти не считается, почти не оттягивает чашу весов по сравнению с тем, что другое государство делает открыто, беззастенчиво и при огромной поддержке", - сказал Хомский.

В интервью Democracy Now он добавил: "Израильское вмешательство в выборы в США колоссально превышает все, что, возможно, делали русские, я имею в виду, даже до такой степени, что премьер-министр Израиля Нетаньяху приходит прямо в Конгресс, даже не информируя президента, и говорит с Конгрессом, под оглушительные аплодисменты, чтобы попытаться подорвать политику президента: то, что случилось с Обамой и Нетаньяху в 2015 году?.

Газета напоминает, что в марте 2015 года Нетаньяху, по приглашению спикера Палаты Представителей США, произнес в Конгрессе речь о ядерном соглашении с Ираном, которое на тот момент еще не было подписано. Он четко дал понять, что выступает против этого соглашения.

"Разве Путин приезжал, чтобы обратиться к Конгрессу на заседании обеих палат, пытаясь призвать их развернуть курс США на 180 градусов, даже не проинформировав президента? - спросил Хомский. - И это лишь малая крупица этого подавляющего влияния".