Пол Манафорт: от "Башни Трампа" до скамьи подсудимых Приведет ли процесс над Манафортом к разоблачениям по поводу российского вмешательства в американские президентские выборы? Конечно, Мюллер рассчитывает на это, но без особых надежд: обвиняемый в отмывании денег, уклонении от налогов и незаконном лоббировании экс-глава предвыборного штаба Трампа и дорогостоящий консультант Януковича всегда отказывался от сотрудничества со спецпрокурором, сообщает пресса. Судебный процесс над бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа, обвиненным в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном лоббировании, начинается во вторник, сообщает швейцарская Le Temps. Пол Манафорт стал первым обвиняемым в рамках "русского дела", он всегда отказывался сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером, и шансы на то, что он заговорит, невелики, пишет журналистка Валери де Граффенрид. 18 августа 2016 года, в разгар президентской кампании, Манафорту пришлось уйти в отставку из-за разоблачений его вмешательства в коррупционные дела на Украине, напоминает автор статьи. Манафорт подозревается в получении более 30 млн долларов в период с 2007 по 2012 год, когда он работал в качестве консультанта на пророссийскую "Партию регионов" бывшего украинского президента Виктора Януковича, близкого к Владимиру Путину. Он также обвиняется в том, что постоянно контактировал с российскими официальными лицами, в том числе из разведслужб, и с олигархом Олегом Дерипаской. "Приведет ли суд над ним к разоблачениям по поводу российского вмешательства в американские президентские выборы? Конечно, Мюллер и его команда рассчитывают на это", - говорится в статье. Однако Манафорт "предпочитает риск надолго попасть в тюрьму (срок может дойти до 305 лет). Стремится ли он любой ценой защитить кого-то? Или излишне самоуверен?" - рассуждает Граффенрид. За несколько дней до начала процесса Трамп снова обвинил Мюллера в конфликте интересов и в серии обвинительных твитов изобличил "охоту на ведьм, срежиссированную демократами". Он ненавидит Роберта Мюллера, возобновившего расследование, начатое Джеймсом Коми, главой ФБР, уволенным в мае 2017 года, и не скрывает этого. Недавно Мюллер обвинил 12 сотрудников российских разведслужб во взломе компьютерной системы Национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года, и это за считанные дни до саммита Трампа и Путина, напоминает автор статьи. Пол Манафорт был главой предвыборного штаба президента США, а сегодня против него начинается судебный процесс по обвинению в финансовых махинациях, передает журналист Tages-Anzeiger Аллан Кэсседи. "Не так давно Манафорт вел очень приятную жизнь. Он жил в больших домах Манхэттена и Палм-Бич. На выходные он с удовольствием уезжал в свой особняк в Хэмптоне. Сшитые на заказ костюмы он предпочитал покупать в Беверли-Хиллз, где однажды оставил в одном из бутиков 130 тыс. долларов, - повествует журналист. - К роскоши добавилось и влияние: Манафорт был востребованным консультантом в Вашингтоне и за границей". "Тем не менее, последние недели были менее приятными для 69-летнего лоббиста с всегда тщательно уложенной прической, - продолжает Кэсседи. - Их Манафорт провел в тюрьме в Александрии, где он, как все другие заключенные, носил темно-зеленую униформу и просыпался в 5:00, когда в камере включался свет". Вопрос о том, была ли команда Трампа в сговоре с российскими агентами в ходе президентской кампании 2016 года, на процессе рассматриваться не будет, но решение суда присяжных, вероятно, повлияет на оценку американской общественностью расследования спецпрокурора Мюллера, считает журналист. Длинный список обвинений в адрес Манафорта касается главным образом периода его работы на Януковича. Сообщается, что на Украине Манафорт заработал 30 млн долларов. С 2006 года, согласно обвинению, он начал скрывать эти деньги от налоговых органов США на офшорных счетах. После того как Майдан в 2014 году сверг Януковича, этот источник дохода иссяк. Чтобы и дальше финансировать свой необузданный стиль жизни, Манафорт занялся банковским мошенничеством, передает журналист содержание обвинительного протокола. С позиции его защитников бывший менеджер предвыборной кампании Трампа является жертвой масштабного расследования Мюллера и Мюллер оказывает максимальное давление на Манафорта, желая принудить его к сотрудничеству. "Когда они будут давать показания в ходе процесса над Полом Манафортом о финансовом мошенничестве, как пообещала федеральная прокуратура судье, ни один государственный свидетель не произнесет даже слова "Россия", - пишет The New York Times. "Тем не менее, Россия неизбежно довлеет над всем этим судебным процессом", - отмечает автор статьи Шэрон Лафраньер. Манафорту будет предъявлено 32 обвинения в банковском и налоговом мошенничестве в связи с работой в качестве политического консультанта на Украине. Суд не будет связан со сговором или российской дезинформацией, отмечает автор. "Но подтекст - знал ли Манафорт о российских попытках повлиять на выборы и может ли угроза тюремного заключения заставить его сотрудничать со спецпрокурором Робертом С.Мюллером III - нависает не только над обвинением и защитой, но также и над Белым домом", - пишет газета. "Ряд событий и отношений, всплывших на поверхность во время расследования Мюллера, касается связи Манафорта со штабом Трампа, и это помогает объяснить, почему он все еще считается потенциально решающей фигурой в контексте расследования по России", - говорится в статье. "В июне 2016 года, в то время как он был председателем предвыборного штаба, Манафорт посетил (...) встречу в "Башне Трампа" с женщиной-юристом, связанной с Кремлем. Встреча с Дональдом Трампом-младшим, которому пообещали компромат на Хиллари Клинтон, была организована через посредника", - напоминает автор. Кроме того, у Манафорта были деловые отношения с Олегом Дерипаской, олигархом, тесно связанным с Путиным, говорится далее. В июле 2016 года, накануне Общенационального съезда Республиканской партии, Манафорт пытался передать сообщение Дерипаске, предлагая "частные оповещения" о президентской гонке. Манафорт пытался передать это сообщение Дерипаске через Константина Килимника, пишет издание. Прокуроры утверждают, что Килимник поддерживал активные связи с российской разведкой. "В предыдущее десятилетие эти трое сотрудничали в деле усиления позиций пророссийских политических сил на Украине и роста политической карьеры экс-президента Виктора Януковича", - напоминает Лафраньер. По словам прокуроров, Манафорт заработал на этом 60 млн долларов. В рамках отдельного судебного дела Манафорту также были предъявлены обвинения в отмывании денег и сокрытии его лоббистской деятельности по продвижению интересов иностранных государств, говорится в статье. На суде, который начинается во вторник, прокуроры будут тщательно избегать любых политических выводов, которые могут создать предвзятое мнение у присяжных. Но они планируют показать, что группа украинских олигархов финансировала помощь Манафорта Януковичу на выборах и продвижение пророссийских политических интересов, пишет автор. Они перечислили четырех украинских олигархов: Рината Ахметова, Андрея Клюева, Бориса Колесникова и Сергея Левочкина. "Алан Фридман - "профессиональный американец" для Италии: этот бывший журналист, говорящий по-итальянски безупречно, хоть и с сильным акцентом, десятки лет разъясняет итальянцам американский взгляд на события", - пишет в другой статье The New York Times Джейсон Хоровиц. "Но, несмотря на всю его славу и влияние в Италии, в США о Фридмане мало кто слышал, пока он не помог засадить за решетку Пола Манафорта. Документы, поданные в июне спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования российской кампании влияния на президентские выборы 2016 года в США, демонстрируют, что Фридман тесно сотрудничал с Манафортом при создании так называемой "Габсбургской группы" европейских политиков, которым с 2011 года тайно платили через контролируемые Манафортом зарубежные счета, чтобы они занимались лоббизмом, убеждая американских политиков поддержать Виктора Януковича", - говорится в статье. Манафорт находится под судом за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента в США, а также по подозрениям в финансовых преступлениях, связанных с Украиной. "Когда в феврале вскрылось существование группы, Манафорт отчаянно пытался сообщить Фридману "предостережение о Габсбурской", сказал адвокат Фридмана. В том числе были сообщения в WhatsApp, гласившие: "Это Пол". Фридман сказал следователям, что счел сообщения попыткой "склонения к лжесвидетельству". Судья согласился с ним и в июне отменил решение об освобождении Манафорта под залог на том основании, что имело место давление на свидетелей", - говорится в статье. Хоровиц пишет далее: "Источники, с которыми Фридман налаживал связи в качестве репортера, сделались его клиентами либо орудиями лоббистского нажима для Манафорта. Согласно документам, поданным Мюллером, среди них, как утверждается, был и Романо Проди, экс-премьер Италии, экс-председатель Еврокомиссии и давний знакомый Фридмана". Фридман "25 июня 2011 года написал, обращаясь к Манафорту, меморандум, предлагая стратегию, которая должна была помочь укреплению позиций Януковича", говорится в статье. "Эти двое подписали контракт, согласно которому на счет Фридмана на Британских Виргинских островах, связанный с неким цюрихским банком, было перечислено без малого 1,2 млн евро за лоббистскую кампанию, "направленную на СМИ, лиц, принимающих решения, аналитические центры, а также ведущих бизнесменов и политических лидеров в Европе и США". К июню 2012 года Фридман начал "собирать небольшой хор из высокопоставленных европейских независимых сторонников", которые действовали бы в интересах Украины, написал он в электронном письме Манафорту", - передает автор статьи, сославшись на документы, поданные Минюстом США. Фридман "проинформировал Манафорта, что Альфред Гузенбауэр, экс-канцлер Австрии, должен выделить средства и что он "приветствовал идею того, что назвал "подпольным комментированием". Издание также сообщает, что в марте 2013 года Фридман помог организовать поездку Проди в Вашингтон в целях лоббизма. Проди сказал, что за свои лоббистские усилия получал платежи через Гузенбауэра и предполагал, что проект финансировался европейскими бизнесменами, а не Украиной, говорится в статье.