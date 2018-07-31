Дональд Трамп думает, что Америка должна прежде всего предотвратить стратегический альянс Москвы и Пекина против нее. Однако на пути российско-американского сближения возникает множество помех, пишет обозреватель французской газеты Le Figaro Рено Жирар.

27 июля 2018 года Белый дом сообщил, что президент Трамп может принять президента Путина в Вашингтоне в начале 2019 года и что позднее он сам отправится в Москву. Тогда это будет третий российско-американский саммит за один год, если отсчитывать от встречи в Хельсинки 16 июля 2018 года. Предвосхищают ли эти повторные встречи российско-американское сближение? - задумывается автор статьи.

С тех пор как он высказывается о внешней политике своей страны, то есть уже более тридцати лет, Дональд Трамп всегда боролся за такое сближение. Американский президент считает, что у Америки есть один стратегический конкурент - Китай, и его надо сдерживать. С точки зрения Трампа, Россия, больше не представляющая собой СССР вместе со своими сателлитами из Варшавского пакта, утратила такой статус стратегического конкурента. Таким образом, следует лишь постараться не бросать ее в объятия китайцев с тем, чтобы не давать Пекину господствовать над евроазиатским пространством (на что отчасти нацелена китайская политика "новых Шелковых путей"), отмечает Жирар.

Во внешней политике Трамп отверг неоконсерватизм (экспорт демократии и прав человека по-американски всем и каждому, при необходимости - силой) и выбрал реализм, указывает обозреватель. Вот почему он хочет установить хорошие отношения с Россией против всех. Удастся ли ему это? Не факт, настолько значительны препятствия на пути российско-американского сближения.

Первое препятствие - это асимметрия в поведении Трампа и Путина. Путин всегда руками и ногами защищает интересы России, в то время как Трамп полностью скован необходимостью публично выражать хоть малейшее разногласие с Путиным, указывает автор.

"Чтобы компенсировать дипломатическое поведение Трампа, сочтенное стихийным, американский Сенат, а также высшие эшелоны исполнительной власти добавляют к нему свою твердость в отношении России, что не улучшает доверия россиян к американцам", - пишет Жирар.

К тому же мнения о России в Америке очень разнятся между Белым домом, Пентагоном, Госдепом и Конгрессом, подчеркивает обозреватель. В Москве совсем иная ситуация: Путин проводит именно ту дипломатическую линию, которую хочет.

25 июля 2018 года госсекретарь США Майк Помпео сделал торжественное заявление по Крыму, аннексированному Россией в марте 2014 года, говорится в статье. Соединенные Штаты никогда не признают аннексию и всегда будут запрещать своим дипломатам ездить в Крым.

"Такого рода дипломатические декларации довольно практичны, поскольку ими можно либо размахивать, либо забыть о них по желанию, в зависимости от обстоятельств или собеседников, - комментирует Жирар. - Заявление Помпео само по себе не может представлять собой непреодолимого препятствия для российско-американского сближения, но оно остается помехой".

"Пусть Крым является исторически российским со времен Екатерины II, пусть украинская экономика не заслуживает внимания на европейском пространстве, однако российско-украинский конфликт (всегда готовый вновь возникнуть в Донбассе) представляет собой слишком отравленную иглу, - полагает эксперт. - Во всяком случае, достаточную для того, чтобы помешать Вашингтону и Москве вместе осваивать гораздо более значимые геополитические цели и задачи..."