Мобилизация в Париже в пользу украинского кинорежиссера Олега Сенцова, держащего голодовку

Выступающие в поддержку заключенного, томящегося в исправительной колонии на российском Крайнем Севере, опасаются, что он скоро умрет, и требуют его освобождения, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

В то время как Олег Сенцов приступает к 80-му дню своей голодовки, его фотография в понедельник должна быть прикреплена к фасаду здания мэрии IV округа Парижа. Ассоциация "Новые диссиденты", регулярно публикующая тексты писателей, защищающих 42-летнего украинского кинорежиссера, также призывает к объединению, говорится в статье. "Нам нельзя оставлять его умирать в разгар лета", - поясняет Мишель Ельчанинофф, заместитель главного редактора журнала Philosophie Magazine и основатель ассоциации "Новые диссиденты".

Уже два месяца деятели искусства и другие выдающиеся личности, в частности, американский актер Джонни Депп, писатель Стивен Кинг, Дельфин де Виган, Эммануэль Каррер и Матье Амальрик во Франции, призывают к его освобождению. Европейский совет и "Большая семерка" в разговоре с Кремлем упомянули о деле украинского кинорежиссера. Эммануэль Макрон дважды затрагивал эту тему в беседе с Путиным, в мае в Санкт-Петербурге и в июле в Москве, прося его об освобождении Олега Сенцова. Тщетно. Идея об "обмене пленными", упомянутая в июне в телефонном разговоре между российским и украинским президентами, так и не конкретизировалась, отмечает журналистка.

Последняя по дате поддержка исходит от эссеиста Паскаля Брюкнера, который в своем тексте, опубликованном "Новыми диссидентами", призывает европейских руководителей смягчить Владимира Путина, передает автор статьи. По его мнению, дело это носит дипломатический и политический характер. "Путин очень дорого продаст шкуру Сенцова", - полагает Брюкнер.

Несмотря на постоянное международное давление, бывший российский олигарх Михаил Ходорковский провел десять лет в российской тюрьме в Сибири, прежде чем был отпущен на волю. Олег Сенцов не сможет ждать долго. Способно ли международное общественное мнение убедить Владимира Путина? - задумывается Лассер.

"В Кремле взвешивают преимущества и нежелательные последствия того, что политический заключенный будет оставлен умирать от голода на сибирском Крайнем Севере: лето - сезон, благоприятствующий амнезии, однако и один человек способен развалить режим, прекрасным примером тому является Солженицын", - пишет Паскаль Брюкнер.