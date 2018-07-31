Пол Манафорт предстанет перед судом

Судебный процесс над бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа, который обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном лоббировании, начинается во вторник. Пол Манафорт стал первым обвиняемым в рамках "русского дела", и он всегда отказывался сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером. Шансы на то, что он заговорит, невелики, пишет журналистка Le Temps Валери де Граффенрид.

Его страдания начались 18 августа 2016 года, в разгар президентской кампании. В этот день он вынужден был уйти в отставку, настигнутый разоблачениями по поводу его вмешательства в коррупционные дела на Украине, напоминает автор статьи. Манафорт подозревается в получении более 30 млн долларов в период с 2007 по 2012 год, когда он работал в качестве консультанта на пророссийскую "Партию регионов" бывшего украинского президента Виктора Януковича, близкого к Владимиру Путину. Он также обвиняется в том, что постоянно контактировал с российскими официальными лицами, в том числе из разведслужб, и с олигархом Олегом Дерипаской.

"Приведет ли суд над ним к разоблачениям по поводу российского вмешательства в американские президентские выборы? Конечно, Мюллер и его команда рассчитывают на это - без особых надежд. В любом случае, задача представляется трудной: в отличие от других обвиненных членов президентской команды, Манафорт всегда отказывался заключать сделку и сотрудничать с Мюллером. Он предпочитает риск надолго попасть в тюрьму (срок может дойти до 305 лет). Стремится ли он любой ценой защитить кого-то? Или излишне самоуверен?" - рассуждает Граффенрид.

На этой неделе после формирования "большого жюри" он предстанет перед судом в штате Вирджиния за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. В сентябре он будет отвечать перед судом в Вашингтоне по другим обвинениям. Манафорт уже не дожидается своего процесса дома, с электронным браслетом на лодыжке: после условно свободного режима, когда он находился под домашний арестом, с середины июня 69-летний лоббист находится под стражей, говорится в статье.

Такая мера пресечения устраивает Мюллера: по его мнению, заключение Манафорта под стражу было необходимым, чтобы тот больше не мог пытаться повлиять на свидетелей, приглашенных на его процесс, чем он занимался в последние месяцы, комментирует журналистка.

В воскресенье, за несколько дней до судебного процесса, Трамп снова обвинил Мюллера в конфликте интересов. В серии обвинительных твитов американский президент по-прежнему изобличает "охоту на ведьм, срежиссированную демократами". Он ненавидит Роберта Мюллера, возобновившего расследование, начатое Джеймсом Коми, главой ФБР, уволенным в мае 2017 года, и не скрывает этого. Недавно Мюллер обвинил 12 сотрудников российских разведслужб во взломе компьютерной системы Национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года, и это за считанные дни до саммита Трампа и Путина, напоминает автор статьи.

"Остается лишь одна важнейшая особа, которая никогда еще не была допрошена: это сам Дональд Трамп", - заключает Граффенрид.