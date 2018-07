31 июля 2018 г. Джейсон Хоровиц | The New York Times Как Алан Фридман, "профессиональный американец" для Италии, засадил Пола Манафорта за решетку "Алан Фридман - "профессиональный американец" для Италии: этот бывший журналист, баритоном говорящий по-итальянски (безупречно, хоть и с сильным акцентом), десятки лет разъясняет итальянцам американский взгляд на события", - пишет The New York Times. Корреспондент Джейсон Хоровиц перечисляет: Фридман был ведущим и продюсером телепередач в Италии, вращался в кругах элиты, написал авторизованную биографию Берлускони и до сих пор пишет колонки для самых престижных газет. "Но, несмотря на всю его славу и влияние в Италии, в США о Фридмане мало кто слышал, пока он не помог засадить за решетку Пола Манафорта, экс-главу избирательного штаба президента Трампа. Документы, поданные в июне спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования российской кампании влияния на президентские выборы 2016 года в США, демонстрируют, что Фридман тесно сотрудничал с Манафортом при создании так называемой "Габсбургской группы". Это неофициальное название носила группа европейских политиков, которым с 2011 года тайно платили через контролируемые Манафортом зарубежные счета, чтобы они занимались лоббизмом, убеждая американских политиков поддержать Виктора Януковича, тогдашнего лидера Украины и любимца российского президента Владимира Путина", - говорится в статье. Хоровиц отмечает, что "ни Манафорт, ни Фридман не зарегистрировались в качестве лоббистов", поясняя, что это потенциальное нарушение американского закона. "Я никогда не регистрировался в качестве иностранного агента, потому что никогда им не был, - сказал Фридман в интервью The Guardian. - Я был специалистом по коммуникациям". Автор напоминает: Манафорт находится под судом за то, что не зарегистрировался в качестве иностранного агента в США, а также по подозрениям в финансовых преступлениях, связанных с Украиной. Как ожидается, судебный процесс по его делу начнется сегодня. "Когда в феврале вскрылось существование группы, Манафорт отчаянно пытался сообщить Фридману "предостережение о Габсбурской", сказал адвокат Фридмана. В том числе были сообщения в WhatsApp, гласившие: "Это Пол". Фридман сказал следователям, что счел сообщения попыткой "склонения к лжесвидетельству". Судья согласился с ним и в июне отменил решение об освобождении Манафорта под залог на том основании, что имело место давление на свидетелей", - говорится в статье. "Теперь 62-летний Фридман хранит несвойственное ему молчание по данному вопросу, даже когда ездит по Италии в рамках рекламных туров своей книги "Это не Америка" ("This Is Not America"), которую открывает его интервью 2016 года с Дональдом Трампом, в то время кандидатом в президенты", - говорится в статье. Журналист сообщает со слов анонимного информированного источника, что в 2016 году Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс помогли Фридману организовать интервью с кандидатом в президенты Трампом. Сам Фридман отказался дать комментарии. Хоровиц пишет далее: "Источники, с которыми Фридман налаживал связи в качестве репортера, сделались его клиентами либо орудиями лоббистского нажима для Манафорта. Согласно документам, поданным Мюллером, среди них, как утверждается, был и Романо Проди, экс-премьер Италии, экс-председатель Еврокомиссии и давний знакомый Фридмана". "Конечно, я знаю Фридмана, - сказал Проди в недавнем интервью, а затем добавил, что никогда не слышал о "Габсбургской группе". - Он уже 20 лет пишет книги об итальянской политике". Фридман "25 июня 2011 года написал, обращаясь к Манафорту, меморандум, предлагая стратегию, которая должна была помочь укреплению позиций Януковича", говорится в статье. "Эти двое подписали контракт, согласно которому на счет Фридмана на Британских Виргинских островах, связанный с неким цюрихским банком, было перечислено без малого 1,2 млн евро за лоббистскую кампанию, "направленную на СМИ, лиц, принимающих решения, аналитические центры, а также ведущих бизнесменов и политических лидеров в Европе и США". К июню 2012 года Фридман начал "собирать небольшой хор из высокопоставленных европейских независимых сторонников", которые действовали бы в интересах Украины, написал он в электронном письме Манафорту", - передает автор статьи, сославшись на документы, поданные Минюстом США. Фридман "проинформировал Манафорта, что Альфред Гузенбауэр, экс-канцлер Австрии, должен выделить средства и что он "приветствовал идею того, что назвал "подпольным комментированием". В последующих электронных письмах Фридман сообщил Манафорту, что один из членов группы будет "рад поговорить" с неким американским сенатором, дабы "отсрочить, или смягчить, или остановить резолюцию", в которой осуждалось то, что Янукович заключил в тюрьму своего политического оппонента", - говорится в статье. Издание также сообщает, что в марте 2013 года Фридман помог организовать поездку Проди в Вашингтон в целях лоббизма. "В феврале 2014 года он письменно обратился к Проди с просьбой "просмотреть, пожалуйста" статью, которую предполагалось передать в отдел мнений The New York Times и опубликовать под именем Проди. В статье утверждалось, что Янукович способен вывести Украину из ситуации, в которой она находилась на грани коллапса, и что европейские лидеры не должны угрожать санкциями в отношении Януковича или страны", - пишет Хоровиц. "В недавнем интервью Проди сказал: "Я написал статью", - и добавил, подразумевая Фридмана: "Возможно, мы обменялись какими-то формулировками, но статья моя". Проди сказал, что за свои лоббистские усилия получал платежи через Гузенбауэра и предполагал, что проект финансировался европейскими бизнесменами, а не Украиной", - говорится в статье. "В ходатайстве об отмене освобождения Манафорта под залог правительственные органы заявили, что целью Манафорта было известить членов "Габсбурской группы", что, если с ними свяжутся, они должны говорить, что занимались лоббизмом "исключительно в Европе", - сообщает журналист. Источник: The New York Times