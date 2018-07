31 июля 2018 г. Шэрон Лафраньер | The New York Times Россия не будет упомянута на процессе Пола Манафорта, но она будет довлеть над ним "Когда они будут давать показания в ходе процесса над Полом Манафортом о финансовом мошенничестве, который начнется на этой неделе, как пообещала федеральная прокуратура судье, ни один государственный свидетель не произнесет даже слова "Россия", - пишет The New York Times. "Тем не менее, Россия неизбежно довлеет над всем этим судебным процессом", - отмечает автор статьи Шэрон Лафраньер. "Манафорту, который был председателем предвыборного штаба президента Трампа, будет предъявлено 32 обвинения в банковском и налоговом мошенничестве в связи с работой в качестве политического консультанта на Украине", - говорится в статье. Суд не будет связан со сговором или российской дезинформацией, отмечает автор. "Но подтекст - знал ли Манафорт о российских попытках повлиять на выборы и может ли угроза тюремного заключения заставить его сотрудничать со спецпрокурором Робертом С.Мюллером III - нависает не только над обвинением и защитой, но также и над Белым домом", - пишет газета. "Ряд событий и отношений, всплывших на поверхность во время расследования Мюллера, касается связи Манафорта со штабом Трампа, и это помогает объяснить, почему он все еще считается потенциально решающей фигурой в контексте расследования по России, несмотря на то, что процесс ограничивается обвинениями, не связанными с президентом", - говорится в статье. "В июне 2016 года, в то время как он был председателем предвыборного штаба, Манафорт посетил на данный момент основательно документально подтвержденную встречу в "Башне Трампа" с женщиной-юристом, связанной с Кремлем. Встреча с Дональдом Трампом-младшим, которому пообещали компромат на Хиллари Клинтон, была организована через посредника", - напоминает автор. Кроме того, у Манафорта были деловые отношения с Олегом Дерипаской, олигархом, тесно связанным с президентом России Владимиром Путиным, говорится далее. В июле 2016 года, накануне Общенационального съезда Республиканской партии, Манафорт пытался передать сообщение Дерипаске, предлагая "частные оповещения" о президентской гонке. Манафорт пытался передать это сообщение Дерипаске через Константина Килимника, пишет издание. Прокуроры утверждают, что Килимник поддерживал активные связи с российской разведкой. "В предыдущее десятилетие эти трое сотрудничали в деле усиления позиций пророссийских политических сил на Украине и роста политической карьеры экс-президента Виктора Януковича", - напоминает Лафраньер. По словам прокуроров, Манафорт заработал на этом 60 млн долларов. В рамках отдельного судебного дела Манафорту также были предъявлены обвинения в отмывании денег и сокрытии его лоббистской деятельности по продвижению интересов иностранных государств, говорится в статье. Манафорт давно настаивал на том, что у него нет никаких секретов, которые он мог бы передать команде Мюллера, даже если бы он этого хотел. Но люди, хорошо знающие подобные суды, говорят, что в особенности для кого-то вроде Манафорта, привыкшего к лужайке для гольфа на заднем дворе, костюмам из бутика мужской одежды, известного как самый дорогостоящий в мире, и поездкам в кабриолете Mercedes-Benz SL 550, перспектива провести много лет в тюрьме может сыграть чрезвычайно большую роль в решении добиваться сделки с обвинением, если судебный процесс не пойдет так, как ему хотелось бы. В ходе процесса, который начинается во вторник, прокуроры заявили председателю суда Восточного округа штата Вирджиния Т.С.Эллису, что они будут тщательно избегать любых политических выводов, которые могут создать предвзятое мнение у присяжных. Но они планируют показать, что группа украинских олигархов финансировала помощь Манафорта Януковичу на выборах и продвижение пророссийских политических интересов, пишет автор. Они перечислили четырех украинских олигархов: Рината Ахметова, Андрея Клюева, Бориса Колесникова и Сергея Левочкина. Янукович назначил двух из них на руководящие должности, когда был избран президентом, говорится в статье. Источник: The New York Times