Американские санкции постепенно вытесняют с рынка российские энергетические компании

Американские санкции ставят под угрозу будущее российской энергетической промышленности, считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Штайнер.

Сегодня Россия добывает так много нефти и газа, как никогда ранее со времен распада Советского Союза. Но, к сожалению, эта радужная картина является лишь отражением прошлого, отмечает журналист. "Сегодняшние рекордные показатели добычи связаны с высокими инвестициями прошлых лет. Будущее выглядит менее безоблачно. (...) Американские санкции нацелены прежде всего на нестандартную добычу, например в Арктике или на сланцевых месторождениях. Поэтому они наносят ущерб в первую очередь российскому энергетическому будущему, - уверен Штайнер. - Россия не сможет сохранить свой уровень добычи без новых месторождений. Согласно недавно опубликованному исследованию Открытого университета Сколково, из-за санкций к 2025 году сократится добыча и нефти, и газа".

Путин еще долго может указывать своему народу, что российский природный газ намного выгоднее сжиженного, пишет журналист. "Санкции действуют как медленный яд и, таким образом, дают иностранным конкурентам время, чтобы снизить цены за счет новых технологий и постепенно вытеснить с рынка российское нефтегазовое сырье", - заключает Штайнер.