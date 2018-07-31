Экспансия российских "Ночных волков" в Европу

В Словакии разместилась новая европейская штаб-квартира вызывающей неоднозначные оценки байкерской группы, имеющей тесные контакты с Кремлем. Это не случайность, считает постоянный автор Neue Zuercher Zeitung Иво Мийнсен. Автор указывает на то, что представительство российских байкеров бросает тень на и без того "непрозрачные отношения между Братиславой и Москвой".

Снимки, сделанные в июле беспилотником в местечке Дольна Крупа недалеко от Братиславы, демонстрируют парковку, на которой размещены историческая военная техника и тренировочный плац для танков с площадкой для стрельбы. "Причиной журналистского любопытства стал тот факт, что владельцем участка стали руководители словацкого филиала прокремлевского байк-движения "Ночные волки". В конце июня здесь прошло торжественное открытие новой европейской штаб-квартиры организации", - передает издание.

По официальной версии, в задачу филиала входит сохранение памяти об освобождении Словакии Красной армией в годы Второй мировой войны. "Однако байкеры видят свою миссию гораздо шире: они борются с "военной машиной" НАТО и "безбожной пропагандистской машиной либерального Запада", которые якобы разрушили СССР и теперь пытаются вбить клин между русскими и братьями-словаками".

"Ночных волков" не везде встречают так радушно, как в Словакии, - пишет автор публикации Иво Мийнсен. - В соседней Чехии их появление год назад вызвало волну протестов, а власти Польши неоднократно запрещали байкерам проезд по территории страны. Варшава считает, что они представляют собой угрозу безопасности Польши в связи со своими контактами с Кремлем".

"Ночные волки", продолжает NZZ, получают финансовую поддержку от государства, "в ходе аннексии Крыма они были своего рода авангардом для печально известных "зеленых человечков" - военных без знаков отличия: уже в январе 2014 года байкеры заняли общественные здания, а их руководитель Александр Залдостанов позднее был отмечен за это наградой. Несколько "волков" принимают участие в военных действиях на Восточной Украине - по меньшей мере трое из них считаются погибшими". Залдостанов, сообщает автор, был внесен в санкционный список США.

Активность "Ночных волков" заметна в первую очередь в балканских странах - здесь они действуют вместе с другими прокремлевскими группами. "Их обвиняют, например, в участии в подготовке попытки государственного переворота в Черногории. Похоже, они выбирают страны, которые в последние годы увеличили свою дистанцию от Москвы. Некогда пророссийская Черногория в 2017 году вошла в НАТО - мнение населения по этому вопросу разделилось", - говорится в статье.

Власти Словакии все больше стали обозначать свою независимость: правительство осознало, сколько рисков таит в себе полная зависимость от поставок российского газа. Братислава примкнула к антироссийским санкциям ЕС.

"Однако она идет и на уступки в отношении Москвы. Так, Братислава не выслала ни одного дипломата на фоне скандала с отравлением бывшего двойного агента Скрипаля". Словакия, входящая как в ЕС, так и в НАТО, является довольно уязвимой для российского влияния. По данным исследования, проведенного аналитическим фондом Globsec в 2017 году, это связано "с экономической зависимостью страны, с антиамериканскими настроениями среди населения и отсутствием надежной стратегии против гибридной войны". Российским пропагандистским СМИ удается достучаться до части населения Словакии при помощи материалов о консервативных ценностях и борьбе с якобы существующим диктатом ЕС - особенно в миграционных вопросах.

"Эксперты в области безопасности с возрастающим беспокойством следят за ростом числа военизированных групп с ярко выраженной пророссийской позицией и отлаженными контактами с Москвой", - передает издание.

Москва пытается обернуть себе на пользу и общественную напряженность внутри страны. "Коррупция в аппарате правительства и в первую очередь предполагаемая вовлеченность представителей власти в убийство Яна Куцяка, молодого словацкого журналиста, проводившего собственные расследования, лишь подогревают народный гнев. В результате разразившегося скандала в отставку ушли важнейшие фигуры правительства, в том числе министр внутренних дел Роберт Калиняк, имевший тесные деловые контакты с представителями мафиозных структур".

"Примечательно, что бывший глава МВД снова оказался в фокусе - на этот раз в связи с открытием европейской штаб-квартиры "Ночных волков": Йозеф Хамбалек, руководитель словацкого отделения байкеров и владелец тренировочной базы недалеко от Братиславы, не кто иной, как старый приятель Калиняка. Как сообщают СМИ, предприниматель получал заказы на шестизначные суммы от министерства внутренних дел: он поставлял полиции снаряжение для мотоциклов, обеспечивал содержание и ремонт техники и получил несколько сотен тысяч евро на добровольный отряд пожарных, который он якобы организовал", - передает NZZ.

"В то время как словацкий МИД выражает озабоченность в связи с появившейся информацией, а спецслужбы намерены проверить эти данные, МВД хранит молчание. Его возглавляет Дениса Сакова, которая была заместителем Калиняка вплоть до его отставки и продолжает входить в круг его доверенных лиц", - резюмирует автор статьи.