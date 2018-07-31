Оружие из 3D-принтера: как "криптоанархист" делает мир небезопасным

Оружие, сделанное на 3D-принтере, известно главным образом из научно-фантастических фильмов, однако похоже, что скоро можно будет увидеть его в реальности. Виновато в этом правительство США под руководством Дональда Трампа и молодой человек, называющий себя "криптоанархистом", пишет журналист немецкого издания Stern Финн Рюттен.

С 1 августа мир станет менее безопасным. Начиная со среды будет значительно легче приобрести огнестрельное оружие или, точнее сказать, его изготовить, говорится в статье. С помощью соответствующего 3D-принтера каждый сможет напечатать и собрать собственное оружие, которое не будет иметь серийного номера и о существовании которого не будет знать ни одно правительство в мире. По сообщениям СМИ, инструкции по созданию такого оружия будут находиться в свободном доступе в сети.

В 2013 году Коди Уилсон спроектировал и создал с помощью 3D-принтера первый пистолет, назвав свое изобретение Liberator, то есть "Освободитель". Это оружие сделано в основном из АБС-пластика - материала, из которого делаются фигурки "Lego". Металлическими в пистолете являются только ударник и еще одна дополнительная деталь - по законам США оружие должно распознаваться металлодетекторами. С помощью "Освободителя" можно произвести только один выстрел, говорится в публикации.

Совместно со своей некоммерческой организацией Defense Distributed Уилсон разместил в интернете бесплатные инструкции по созданию оружия. В течение двух дней их скачали сотни тысяч раз. Госдепартамент США, ссылаясь на закон о международной торговле оружием, запретил Уилсону выставлять инструкции в сеть. Уилсон, в свою очередь, подал жалобу, ссылаясь на 2-ю поправку к американской конституции, предоставляющую гражданам США право владеть оружием, а также на 1-ю поправку, гарантирующую свободу слова. В результате в июне Госдеп разрешил Уилсону и его организации предлагать инструкции по созданию оружия и 3D-чертежи для скачивания на сайте фирмы, сообщает Рюттен.

При этом компания Уилсона занимается не только созданием "одноразового" пистолета - Defense Distributed также работает над многочисленными инструкциями по созданию разных видов оружия, в частности винтовок.

В США и без того относительно легко приобрести оружие, продолжает Рюттен. Самозарядную винтовку может купить почти каждый гражданин США старше 21 года, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления, психически болен или, например, нарушил закон о бытовом насилии или подозревается в терроризме.

"Именно этим группам - не говоря уж о преступниках по всему миру - теперь будет легче приобрести оружие, которое к тому же ввиду отсутствия серийного номера невозможно отследить, если оно использовалось для совершения преступления", - констатирует Рюттен.