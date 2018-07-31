Россия хочет определять послевоенный порядок в Сирии

Москва планирует поднять на переговорах в Сочи тему возвращения сирийских беженцев, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"После того как войска сирийского диктатора Асада вернули контроль практически над всеми районами на юге страны, которые удерживали повстанцы, вовлеченные в конфликт стороны - Россия, Иран и Турция - приступили к обсуждению возможных шагов по установлению послевоенного порядка в Сирии", - передает автор публикации Мориц Баумштигер. В понедельник представители трех стран, а также делегация сирийского правительства и посланцы от оппозиции начали переговоры "в формате Астаны" - на этот раз они проходят не в казахской столице, а в российском черноморском городе Сочи.

На повестке дня переговоры по таким вопросам, как создание комитета, в задачу которого будет входить написание новой сирийской конституции либо переработка старой, говорится в статье.

"По оценке наблюдателей, Россия настаивает по меньшей мере на символических подвижках в переговорах по урегулированию конфликта, в том числе и со стороны своего союзника Асада. Цель Москвы - выйти на переговоры о помощи в восстановлении растерзанной гражданской войной Сирии, прежде всего с Европой. Как и многие его партнеры, федеральное правительство Германии придерживается мнения, что помощь может быть оказана лишь в случае начала политического переходного процесса", - передает журналист.

Как стало известно из российских источников, в Сочи будет обсуждаться и такой вопрос, как возвращение на родину сирийцев, бежавших от войны. Меркель "уже говорила с русскими" на эту тему, цитирует Mitteldeutsche Zeitung премьер-министра Саксонии-Ангальт Райнера Хазелоффа.

Кроме того, в Сочи будет обсуждаться и будущее региона вокруг Идлиба на северо-западе Сирии, куда бежали сотни тысяч противников Асада, в том числе вооруженные повстанцы, которым было разрешено свободно покинуть территорию в обмен на капитуляцию. "Режим никогда не скрывал, что планирует вернуть контроль и над Идлибом", - отмечает автор статьи.

"В боях за последний оплот исламистских повстанцев участники переговоров в Сочи преследуют совершенно разные интересы: если Иран и Россия поддерживают Асада, то Турция выступает в роли патрона многочисленных групп повстанцев на севере Сирии", - говорится в заключение.