31 июля 2018 г. Элисон Малони | The Sun Возможно, это работа вашей мечты: фирме "Нутелла" нужны дегустаторы "Если вы любитель популярнейшей шоколадно-фундучной пасты, только что появилась идеальная вакансия", - сообщает журналистка The Sun Элисон Малони. Производитель "Нутеллы" Ferrero ищет 60 оценщиков вкуса. "Единственное требование - любить шоколад и лесные орехи и быть готовым отправиться в лабораторию компании в Альбе, на севере Италии, что не так уж плохо", - пишет автор. Успешный кандидат будет три месяца тренироваться в Soremartec Italia, исследовательском подразделении Ferrero, чтобы совершенствовать свои рецепторы и учиться словесно описывать вкусовые ощущения. Затем, сообщает Малони, вы будете ложками дегустировать тягучую вкуснятину на протяжении четырехчасовой рабочей недели, состоящей из двух дней. "Хотя зарплата "конкурентная", минус в том, что четырех часов работы вряд ли хватит на жизнь", - отмечает журналистка. Источник: The Sun