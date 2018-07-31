Возможно, это работа вашей мечты: фирме "Нутелла" нужны дегустаторы

"Если вы любитель популярнейшей шоколадно-фундучной пасты, только что появилась идеальная вакансия", - сообщает журналистка The Sun Элисон Малони.

Производитель "Нутеллы" Ferrero ищет 60 оценщиков вкуса. "Единственное требование - любить шоколад и лесные орехи и быть готовым отправиться в лабораторию компании в Альбе, на севере Италии, что не так уж плохо", - пишет автор.

Успешный кандидат будет три месяца тренироваться в Soremartec Italia, исследовательском подразделении Ferrero, чтобы совершенствовать свои рецепторы и учиться словесно описывать вкусовые ощущения.

Затем, сообщает Малони, вы будете ложками дегустировать тягучую вкуснятину на протяжении четырехчасовой рабочей недели, состоящей из двух дней.

"Хотя зарплата "конкурентная", минус в том, что четырех часов работы вряд ли хватит на жизнь", - отмечает журналистка.