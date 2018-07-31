Кто работает дольше, тот быстрее поднимается по карьерной лестнице

Личная сеть контактов, самореклама в соцсетях, опыт работы за границей: справочники полны советов о том, как взбираться по карьерной лестнице. Их суть часто заключается в том, что рабочее время не имеет значения. Однако этому противоречит новое исследование, сообщает журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Каролине Фрайганг.

Исследование немецкого Института экономики труда основывалось на двух долгосрочных экспериментах, проведенных Управлением статистики Дании. С 1994 года оно наблюдало за профессиональным ростом примерно 170 тыс. датчан.

Участники эксперимента проходили регулярные опросы на тему того, сколько часов в неделю они посвящали работе и на какой ступени иерархии в компании находились. В ходе исследования было установлено: тот, кому в период между двумя опросами удалось подняться с должности руководителя подразделения до руководителя компании, в среднем работал 42,1 часа в неделю. Тот, кого не повысили до топ-менеджера, проводил на работе только 36,5 часа в неделю, говорится в статье.

Авторы исследования пришли к выводу: тот, кто посвящает работе больше времени, улучшает свои способности и знания и поэтому является более квалифицированным кандидатом для повышения. Однако, по мнению ученых, речь идет не только о количестве отработанных часов, но прежде всего о том, чтобы проведенное на работе время превышало количество рабочих часов коллег, передает Фрайганг.

"Только лишь с помощью большего количества отработанных часов вы далеко не уйдете", - отмечает Гери Брюдерлин, эксперт по кадровым ресурсам и профессор Университета прикладных наук Северо-западной Швейцарии. Помимо эффективности работы и рабочей нагрузки, решающую роль играют также мотивация, способность адаптироваться к новым условиям, умение работать в команде. Однако эти качества, среди прочего, зависят и от количества отработанных часов, считает эксперт.