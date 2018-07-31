Британские шпионы тайком ввозили чеснок ради взбунтовавшихся французов

Французы не могут жить без чеснока или, по крайней мере, не могли во времена Второй мировой войны, пишет журналист BuzzFeed Джонатан Пейдж.

В 1942 году британское Управление специальных операций призвали спасти остатки французского флота на острове Уайт от пресных сосисок, пюре и вареной капусты. Около 300 моряков сказали хозяину своего любимого паба Биллу Спиди, что больше не могут выносить британскую кухню. Они заявили: "Мы не можем воевать, пока у нас не будет чеснока".

Спиди не смог найти ни единой головки и связался с Управлением специальных операций на базе ВВС в Тангмире, откуда французскому Сопротивлению доставляли агентов и припасы.

"Управление спецопераций отнеслось к просьбе серьезно, и 27 октября 1943 года операция "Ахиллес" началась, - повествует автор статьи. - Летчику Джону Бриджеру сообщили, что он доставит двух шпионов, в том числе британского двойного агента Мэри Линделл, в один из "чесночных центров" Франции неподалеку от Клермон-Феррана в сердце страны. Шпионы с ним не вернутся, он же полетит назад с двумя мешками чесночных головок. Он посадил свой "Уэстленд Лизандер" на поле сразу после полуночи и, пока шпионы сторожили, ждал фермера с драгоценным грузом, прежде чем полететь домой".

Билл Спиди, глава местного клуба садоводов, стал выращивать чеснок на своей ферме, сообщает Пейдж. Сейчас британцы едят больше чеснока, чем французы, и значительную часть его выращивают на острове Уайт.

Эту историю, возможно, упустили бы из виду, если бы не Лиз Холланд из Женской вспомогательной службы ВВС. Она рассказывала, что никогда не забудет запах чеснока, исходивший от мешков в диспетчерской вышке.

Когда Холланд было за 90, ее разыскал владелец чесночной фермы Колин Босвелл, который пытался разузнать, как чеснок попал на остров. "Она все еще помнила чеснок, потому что в то время к нему еще не привыкли, и это был очень странный запах, - рассказал Босвелл. - Моя мать начала выращивать чеснок в огороде в 1950-х. Билл Спиди продолжал работать трактирщиком и умер примерно в 1974 году".