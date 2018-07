31 июля 2018 г. Эллен Накашима, Джоби Уоррик | The Washington Post Разведслужбы США: Северная Корея работает над новыми ракетами "Американские спецслужбы усматривают признаки того, что Северная Корея производит новые ракеты на заводе, на котором были созданы первые в стране межконтинентальные баллистические ракеты, способные долететь до США, согласно ознакомленным с разведданными чиновникам", - передает The Washington Post. Недавно полученные данные, включая спутниковые снимки, сделанные в последние недели, свидетельствуют о том, что работа ведется, по крайней мере, над одной или, возможно, двумя МБР на жидком топливе на большом исследовательском объекте в Санумтоне в окрестностях Пхеньяна, по данным чиновников, говоривших на условиях анонимности. "Эти выводы - одни из последних, демонстрирующих, что работа внутри северокорейских ядерных и ракетных объектов продолжается в то время, когда руководство страны принимает участие в переговорах о вооружениях с США. Новые разведданные не предполагают расширения комплекса вооружений Северной Кореи, но показывают, что работа над усовершенствованным оружием продолжается спустя несколько недель после того, как президент Трамп заявил в Twitter, что Пхеньян "больше не является ядерной угрозой", - говорится в статье. "Напротив, северокорейские чиновники обсуждали свои намерения обмануть Вашингтон относительно числа ядерных боеголовок и ракет, которые у них имеются, как и типов и численности объектов, и отказать в приеме международным инспекторам, согласно разведданным, собранным агентствами США. Их стратегия, возможно, включает в себя утверждение, что они провели полное ядерное разоружение, декларировав и уничтожив 20 боеголовок, при этом сохранив еще десятки", - отмечает издание. На заводе в Самунтоне были созданы две северокорейские МБР, включая мощную Hwasong-15. На заводе идут работы, по крайней мере, еще по одной Hwasong-15, согласно снимкам, полученным Национальным агентством геопространственной разведки в последние недели, говорится в статье. "Мы видим, как они идут на работу, как и раньше", - заявил один американский чиновник. Исключение, по словам чиновников, представляет собой испытательный полигон Сохэ на западном побережье Северной Кореи, где рабочие, как можно наблюдать, разбирают стенд для испытания двигателей, в соответствии с обещанием, данным Трампу на саммите. "Однако многие аналитики и независимые эксперты считают этот демонтаж, в основном, символическим, поскольку Северная Корея успешно запустила МБР, на которых используются двигатели на жидком топливе, испытанные на Сохэ. Более того, стенд для испытаний можно выстроить заново в течение нескольких месяцев", - говорится в статье. Источник: The Washington Post