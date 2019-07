31 июля 2019 г. Колин Друри | The Independent В Японии будут создавать гибриды человека и животного после снятия запрета "После того, как правительство Японии одобрило спорные исследования в области стволовых клеток, страна будет создавать гибриды человека и животного", - сообщает The Independent. - В рамках экспериментов, которые должны быть проведены в Университете Токио, планируется выращивать человеческие клетки в эмбрионах крыс и мышей, которые затем будут пересаживаться для созревания в суррогатное животное". "Сторонники этого подхода утверждают, что работа под руководством известного генетика Хиромицу Накаучи может стать важным первым шагом на пути к выращиванию органов, которые затем могут быть трансплантированы тем людям, кто в них нуждается", - говорится в статье. "Однако противники выражают обеспокоенность тем, что ученые играют в Бога. Они опасаются, что клетки человека могут проникнуть за пределы целевых органов в другие области животного, в результате чего будет создано существо, которое является отчасти животным, отчасти человеком. Именно по этой причине во всем мире такие длительные эксперименты в последние годы были фактически запрещены или не финансировались", - рассказывает издание. "В самой Японии ученым было запрещено выходить за рамки 14-дневного периода роста. Но в марте законы были смягчены, и министерство образования и науки страны выпустило новые руководящие принципы (...). Теперь заявка доктора Накаучи на проведение эксперимента станет первой, которая будет одобрена в рамках этой новой системы", - пишет газета. "Мы не ожидаем, что нам немедленно удастся создать человеческие органы, но это позволит нам продвигать наши исследования, основываясь на ноу-хау, которые мы накопили к этому моменту", - заявил он газете Asahi Shimbun. Он добавил, что планирует двигаться медленно и на протяжении нескольких лет не будет пытаться доводить эмбрионы до полного срока, сосредоточившись на выращивании гибридных эмбрионов мышей до срока 14,5 дней, когда органы животного в основном сформированы, и гибридных эмбрионов крыс - до срока 15,5 дней. "Такую осторожность приветствовали японские защитники биоэтики", отмечает The Independent. "Действовать осторожно это хорошо, - считает Тетсуя Исии, исследователь научной политики в Университете Хоккайдо в Саппоро. - Это позволит вести диалог с общественностью, которая испытывает беспокойство и у которой есть вопросы". Источник: The Independent



