По сообщениям, Израиль бомбардировал иранские объекты в Ираке

"Израиль, как предполагается, перешел к новому курсу в "стратегии сдерживания" своего иранского врага, подвергнув бомбардировке объекты в Ираке, стране, куда его авиация не вмешивалась со времен удара по ядерному реактору "Осирак" в 1981 году. По сообщению арабской ежедневной газеты "Аш-Шарк аль-Аусат", близкой к саудовскому королевству, в течение двух недель Израиль нанес два удара по складам вооружений, контролируемым иракскими ополченцами, которых в политическом и финансовом отношении поддерживает Тегеран", - пишет журналист Le Figaro Тьерри Оберле.

"(...) Израиль соблюдает полное молчание по поводу этих операций. Однако недавно премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что истребители-невидимки F-35 "могут достичь любой точки на Ближнем Востоке". И указал: "Израильская армия - это единственная армия в мире, которая сражается с Ираном".

"(...) Территория Ирака, где у Тегерана есть военизированные перевалочные пункты, является транзитной зоной для военных материалов, направляющихся в Сирию. Поддержка режима Дамаска со стороны Ирана имела решающее значение для успеха президента Башара Асада в борьбе с его вооруженной оппозицией. Он предоставил Тегерану беспрецедентную стратегическую глубину. Армия обороны Израиля признала, что в последние годы в Сирии она провела сотни воздушных ударов, чтобы воспрепятствовать такому проникновению. А Беньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что не позволит Ирану и его шиитским союзникам установить постоянное присутствие в послевоенной Сирии", - указывает автор статьи.

"Если за этим на самом деле стоит Израиль, то хорошо, что он молчит. Израиль не может позволить себе прекратить поражать иранские объекты, предназначенные для открытия новых фронтов против него, будь то на сирийских Голанских высотах или в Ираке", - комментирует израильский аналитик Йони Бен Менахем.

"Израильтяне опасаются того, что на сирийской территории у ворот еврейского государства могут укорениться вооруженные группировки, которые станут угрожать ему в случае нового регионального взрыва", - говорится в статье

"У ливанского военизированного шиитского движения "Хезболла" есть своя повестка дня, похоже, не нацеленная на непосредственную конфронтацию. Однако израильские спецслужбы обвиняют "Хезболлу" в использовании порта Бейрут для оснащения оружием", - указывает журналист.

"Иран и подразделение Корпуса стражей Исламской революции "Аль-Кудс" начали усиленно эксплуатировать гражданские морские пути, и, в частности, порт Бейрута. Порт Бейрута стал портом "Хезболлы", предупредил в прошлый вторник в своем выступлении перед Совбезом ООН представитель Израиля в ООН Дэнни Данон.

"Ливан в ответ разъяснил, что эти "обвинения подготавливают почву и международное сообщество к атаке против гражданского порта и аэропорта Ливана и его инфраструктуры". На данный момент эскалация остается чисто словесной, тогда как как диалог по иранской ядерной проблеме не прерывается, и Израиль готовится к избирательной кампании по выборам в законодательные органы, которые пройдет 17 сентября", - резюмирует Оберле.