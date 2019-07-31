После страшной гибели девушки-подростка министр внутренних дел Румынии подал в отставку

"(...) Несколько тысяч митингующих потребовали отставки министра внутренних дел Румынии Николае Мога, который ушел со своего поста во вторник, 30 июля, будучи отчасти виновным в той трагедии, которой, несомненно, можно было бы избежать", - пишет Le Monde.

"В среду, 24 июля, 15-летнюю Александру похитили, когда она путешествовала автостопом, добираясь до Каракала, города на юго-западе Румынии. После того, как ее несколько раз избили, связали и изнасиловали, ей удалось схватить сотовый телефон своего похитителя и в четверг трижды позвонить по номеру экстренной помощи 112, чтобы поднять тревогу и описать то место, где ее держали в плену", - говорится в статье.

"Однако полиция потратила 12 часов на поиски этого дома, а затем ждала до рассвета, прежде чем войти, ссылаясь на обязательные юридические предписания, тогда как это была чрезвычайная ситуация, не требующая таких мер предосторожности. Тем временем похититель успел ее убить", - отмечает журналист.

"В субботу арестовали подозреваемого Георге Динка, тот признался в похищении, изнасиловании и убийстве девушки-подростка, а также еще одной девушки, которая, как сообщалось, пропала в апреле", - пишет Le Monde.

"Посыпались обвинения в том, что ответственность за эту трагедию несет социал-демократическое правительство, которое в течение двух с половиной лет ведет наступление на прокуроров и судей. Под предлогом реформирования судебной системы левое большинство ограничило полномочия представителей судебной власти в попытке спасти политиков, преследуемых за коррупцию", - поясняет издание.

"В воскресенье министр внутренних дел уволил начальника румынской полиции, трех местных руководителей полицейских служб, а также префекта департамента. Но критически настроенные представители оппозиции и общественного мнения продолжили митинговать во вторник, что вынудило Николае Мога - назначенного на свою должность всего неделю назад - уйти в отставку", - говорится в публикации.

"Я решил покинуть свой пост, чтобы сохранить остатки престижа министерства, серьезно подорванного неудовлетворительными действиями многих его сотрудников", - заявил министр.

Либеральный президент Клаус Йоханнис во вторник осудил "череду ошибок" властей и призвал принять срочные меры, чтобы в дальнейшем "таких трагедий можно было избежать".